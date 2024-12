Borra, de CSIF, sobre el ataque al Modelo Muface: "Con la salud de 1,5 millones de personas no se juega"

Miguel Borra, presidente nacional de CSIF ha asegurado durante la manifestación convocada hoy en Madrid por su sindicato en defensa del modelo Muface que “Decenas de miles de funcionarios y sus familias hemos venido desde distintos puntos de España a manifestarnos delante de la dirección general de Muface. Con la Salud de 1,5 millones de personas no se juega y, en estos momentos, el Gobierno y las aseguradoras están ejerciendo una presión sobre los funcionarios que no la podemos asumir". Según denuncia el máximo responsable de esta organización, "se están ya retrasando pruebas, denegando procedimientos, estamos recogiendo centenares de quejas de mutualistas y sus familias donde nos están exponiendo las dificultades que están teniendo ya para recibir la asistencia sanitaria". En este sentido, ha añadido que "se millón y medio de personas son nuestros maestros, nuestros policías nacionales, los funcionario de los Ministerios y, desde luego, no se merecen que, con el servicio que están prestando a los ciudadanos se esté desatendiendo su asistencia sanitaria". Borra avisa de que "si el Gobierno no toma buena nota, no vamos a descartar ninguna medida, incluyendo una huelga en las administraciones"