Un británico elogia un producto navideño muy típico en España: "Es un invento alucinante"

En mitad de noviembre y con el frío asomando en muchas ciudades, los supermercados españoles ya empiezan a llenarse de dulces navideños. Entre turrones, mazapanes y bandejas de polvorones, un joven británico se ha detenido para declarar su nuevo amor gastronómico: los polvorones.

Se llama Chris, es de Reino Unido y lleva un tiempo viviendo en Madrid. En redes sociales se le conoce como @chrisinmadrid, una cuenta en la que va narrando su día a día en España. En uno de sus últimos vídeos, Chris aparece en un supermercado madrileño frente a un surtido de polvorones recién colocados en las estanterías y explica que estos pequeños bocados se han convertido en uno de los grandes atractivos que tiene para él pasar las fiestas en España.

Con gesto entusiasmado, describe a sus seguidores cómo percibe el dulce: a simple vista, le recuerdan a galletas compactas; sin embargo, cuando les hinca el diente, lo que encuentra es una textura quebradiza que se deshace en la boca, algo que compara con una masa muy suave de bizcocho, describiéndolo en el vídeo como "un invento alucinante".

La publicación no se ha quedado en una simple anécdota gastronómica: ha despertado un aluvión de comentarios de otros usuarios, muchos de ellos también británicos o extranjeros que han pasado alguna Navidad en España y que se han reconocido en la reacción de Chris.

El polvorón, un clásico que sigue conquistando

Para los españoles, los polvorones forman parte del paisaje habitual de la Navidad. La textura arenosa, la mezcla de manteca, harina y azúcar, el toque de canela o de limón son elementos que no suelen encontrarse en los dulces británicos tradicionales. Además, la entrada en escena de creadores de contenido extranjeros está ayudando a internacionalizar estos productos.