Schweppes es mucho más que una tónica: es una marca icónica con más de 240 años de historia, reconocida en todo el mundo como la tónica original, inimitable e insuperable. Desde sus inicios, se ha consolidado como referente absoluto en el mundo de los mixers y refrescos.

El legado comenzó en 1783, cuando Jacob Schweppe, relojero suizo e inventor, desarrolló el primer proceso industrial para carbonatar agua. Con ello, creó el primer refresco de la historia y sentó las bases para una nueva categoría de bebidas refrescantes. En aquel entonces, la quinina se usaba como remedio contra la malaria, aunque su sabor era amargo y difícil de beber. Para suavizarlo, se mezcló con agua carbonatada Schweppes, dando origen a la primera tónica tal como la conocemos hoy en día. Más tarde, los soldados británicos añadieron ginebra al brebaje, creando el primer gin-tonic.

La burbuja perfecta

La superioridad de tónica Schweppes se apoya en tres pilares principales: ingredientes, proceso y carbonatación. Desde su origen, la calidad ha sido su distintivo frente a otras tónicas, posición que mantiene como favorita de los consumidores más exigentes. Muchas marcas continúan intentando imitarla, pero ninguna ofrece más de diez minutos de burbuja perfecta, resultado de la mezcla equilibrada de ingredientes y del proceso de elaboración único.

La oferta de Schweppes se ha ampliado para que toda la gama incluya versiones Zero o bajas en calorías Suntory Beverage & Food Spain Suntory Beverage & Food Spain

El ingrediente más valioso es el aroma de tónica, un concentrado exclusivo elaborado internamente mediante un proceso de maceración con frutas, hierbas y otros ingredientes seleccionados que aportan matices dulces, cítricos y amargos de forma equilibrada. Este proceso de maceración está basado en una fórmula secreta que solo cuatro personas de la compañía conocen, el cual se protege celosamente. El resultado: un sabor sofisticado y equilibrado entre dulzor, acidez y amargor al 33%, sello sensorial de la marca.

Muchas marcas intentan imitarla, pero ninguna ofrece más de diez minutos de burbuja perfecta

La carbonatación es la tercera clave. La burbuja Schweppes refleja más de dos siglos de perfeccionamiento técnico. No es solo añadir gas, sino buscar una burbuja más fina, persistente y elegante que dura más que ninguna otra del mercado.

Este equilibrio perfecto resulta de la combinación entre maceración, selección de ingredientes y ajuste de la carbonatación.

En la última década, Schweppes ha invertido más de 10 millones de euros en innovación, ampliando su gama de producto, refinando sabores y ofreciendo soluciones para distintos gustos, estilos de vida y momentos de consumo. Bajo Suntory Beverage & Food Spain (SBFS), la marca lidera el desarrollo de productos, formatos y sabores que se pueden saborear tanto en casa como en hostelería.

Sostenibilidad y circularidad

Suntory mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la fabricación responsable, con objetivos claros en envases, reciclaje, eficiencia de recursos y reducción del impacto ambiental. En 2023, invirtió 5,6 millones de euros en renovar su línea de vidrio retornable en su fábrica de Toledo.

Además, la energía eléctrica que utiliza es de procedencia 100% renovable, el 80% de su flota comercial ya tiene etiqueta ECO, y cuenta con placas solares en sus centros de producción para su autoconsumo.

El proceso de maceración es una fórmula secreta que solo cuatro personas conocen

Otras medidas con las que reduce su impacto medioambiental es que todas las botellas PET de Schweppes en península y Baleares están hechas con plástico reciclado, y su packaging primario es 100% reciclable. Esta circularidad se suma a iniciativas ya puestas en marcha por la compañía con el fin de reducir el consumo de agua y energía en las plantas, junto a alianzas tecnológicas para mejorar el reciclaje y fomentar la responsabilidad compartida entre empresa, distribuidores y consumidores.

Zero o bajo en azúcar

La oferta de Schweppes se ha ampliado para que toda la gama incluya versiones Zero o bajas en calorías, manteniendo el sabor y la experiencia sensorial. Actualmente, el 98% de su portafolio de refrescos es zero o baja en azúcar, ya que desde 2006 ha logrado reducir un 59% el promedio de azúcar presente en todas sus marcas: Schweppes, La Casera, TriNa y Sunny Delight.

España destaca por ser el país con mayor consumo per cápita de tónica Schweppes, influenciado en parte por la excelente campaña de comunicación realizada a lo largo de los años. Con el fin de proteger el agua, uno de sus recursos más preciados, la compañía está llevando a cabo el proyecto «Guardianes del Tajo» con el que actúa en el entorno de su fábrica.

SBFS tiene el objetivo de reducir un 20% el consumo de agua en la producción de sus refrescos para 2030, y un 50% en 2050, preservando la bebida con más de dos siglos de antiguedad, y adaptando su portafolio a estilos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente.