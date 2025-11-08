Terremoto de magnitud 3.3 en Silleda (Pontevedra)

Silleda (Pontevedra) ha sido el epicentro de un terremoto de magnitud 3.3 registrado a las 09.29 horas de este sábado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN); también se ha sentido en municipios cercanos, como A Estrada.

Es poco habitual que sismos de esta magnitud provoquen daños, aunque pueden ser perceptibles. En este caso, no se han registrado llamadas por daños al 112 Galicia ni los equipos de emergencias municipales han tenido que atender ninguna incidencia, según informa la alcaldesa, Paula Fernández, a Europa Press.

"Ahora sí que la gente empieza a comentar: 'Escuché un ruido muy fuerte', 'escuché un temblor'... Pero, en principio, debió de ser muy suave", ratifica Fernández, que está en contacto con la Subdelegación del Gobierno para conocer el motivo por el que se produjo.

Por su parte, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) recibió el aviso de un particular que sintió el temblor desde el municipio pontevedrés de A Estrada, próximo a Silleda.