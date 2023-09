Caso Almendralejo: las denuncias por las fotos pornográficas de menores manipuladas podrían superar la treintena

Las denuncias por el falso desnudo de niñas realizado mediante inteligencia artificial se extiende por Almendralejo. Hasta ahora se han formalizado once denuncias, aunque se espera que superen la treintena.

Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga y madre de una de las niñas que se han visto afectadas, asegura que las denuncias llegarán a más, y no solo de Almendralejo, sino de otros pueblos de la comarca.

Esta ginecóloga extremeña, que además es divulgadora y educadora sexual, explica en declaraciones a Efe que hay algunas madres denunciarán esta misma mañana , pero que hay otras a las que no se les permite al haber borrado sus hijas las fotos y no haber prueba física "y, por tanto, no saben qué hacer".

La Policía Nacional ya ha identificado a varios participantes en la creación y difusión con inteligencia artificial de estos falsos desnudos. El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha precisado que no está cerrado ni el número de víctimas ni de presuntos autores.

Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Rodríguez, ha advertido de que "el tema es serio" y que "aunque posiblemente la intención era empezar como una broma", no lo ha sido.

"Es un aviso de cosas que van a pasar, y hay que tener claro que esto es uno más de los episodios de violencia de género, se está atacando a las mujeres menores de edad", ha advertido el primer edil.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha contactado con el Ayuntamiento de la localidad y con la Junta de Extremadura para que difundan que se puede solicitar la retirada de las imágenes publicadas en internet a través del "Canal prioritario" de este organismo, indicando las direcciones (URLs) desde las que se puede acceder a ellas.

El "Canal Prioritario" se puso en marcha en 2019 y permite solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se hayan publicado en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.

En estos casos la AEPD requiere a los proveedores de servicios correspondientes la retirada de los contenidos sensibles con inmediatez, aunque con independencia de la retirada urgente de los contenidos sensibles, la Agencia también puede determinar que procede depurar responsabilidades a través de un procedimiento sancionador.