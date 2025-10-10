Cazado conduciendo a 261 km/h con seis personas más en el coche, cuatro de ellas menores

La Guardia Civil de Cantabria ha abierto una investigación contra un hombre de 28 años, vecino de Santander, por conducir a 261 kilómetros por hora con seis pasajeros más en su vehículo, cuatro de ellos menores de edad, durante un viaje entre Santander y León.

La investigación comenzó a primeros de septiembre, después de que agentes del Sector de Tráfico de Cantabria detectara dos videos subidos a las redes sociales en los que un vehículo circulaba entre 244 y 261 kilómetros por hora.

Según ha informado el instituto armado, en el momento de los hechos, ocurridos el 30 de agosto, el coche, de cinco plazas, transportaba a siete personas: dos en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros, sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Gracias a la colaboración entre los sectores de Tráfico de Cantabria y Castilla y León, se logró localizar los puntos exactos donde se grabaron los vídeos: en la A-67, a la altura de Calahorra de Boedo (Palencia), y en la A-231, a su paso por El Burgo Ranero (León).

Tras identificar la matrícula y al conductor del vehículo, se han instruido diligencias en su contra en calidad de investigado por un delito contra la seguridad vial.

Posibles penas

El hombre podría enfrentarse a una pena de prisión de tres a seis meses y privación del permiso de conducir de uno a cuatro años por exceso de velocidad. Si se califica como conducción temeraria, la pena podría aumentar a entre seis meses y dos años de prisión, además de la retirada del carné por hasta seis años.