Los cinco consejos a tener en cuenta en un baño público, según una científica

Los baños públicos pueden ser auténticos focos de bacterias, virus y hongos debido a la falta de ventilación y su uso masivo. Aunque no siempre representan un riesgo evidente para la salud, adoptar precauciones al utilizarlos puede marcar la diferencia. Lucía Almagro, biotecnóloga y divulgadora con más de 150.000 seguidores en redes sociales, comparte cinco prácticas basadas en su experiencia y conocimientos científicos para minimizar riesgos en estos espacios.

"Existen múltiples estudios que muestran el criadero de microorganismos patógenos que son los baños públicos. Uno de los factores es la falta de ventilación y el mal uso por parte de los usuarios, que todos hemos visto de todo", afirma la científica en su publicación.

1. Escoge cuidadosamente el baño

La primera decisión es elegir el váter más limpio. Según la científica, el truco está en observar la tapa del inodoro: “Siempre me decanto por aquel que tenga la tapa bajada, porque es más probable que esté recién limpio. Muy pocas personas bajan la tapa, por lo que esto suele ser un buen indicador”.

2. Limpia la taza con productos desinfectantes

El segundo paso que Lucía recomienda es evitar usar sólo papel higiénico para limpiar la taza del váter, ya que no elimina los microorganismos. La científica recomienda llevar siempre toallitas hidroalcohólicas o gel desinfectante en el bolso y utilizarlos para desinfectar la superficie antes de usarla. Este pequeño gesto puede reducir significativamente la probabilidad de contacto con bacterias o virus.

3. Descarta el primer trozo de papel higiénico

El papel higiénico expuesto en el dispensador puede estar contaminado por el contacto de otros usuarios o por partículas en el ambiente. Para minimizar riesgos, Lucía sugiere desechar los primeros trozos de papel y utilizar los que están más protegidos dentro del rollo.

4. Cierra la tapa antes de tirar de la cadena

Cerrar la tapa del inodoro es una medida crucial para evitar la dispersión de microgotas contaminadas. Estas gotas pueden transportar microorganismos hacia el ambiente y, con ello, bacterias. Para cerrar la tapa, utiliza un trozo de papel, evitando el contacto directo con las superficies del váter.

5. Lávate las manos siempre

El lavado de manos es una de las medidas más importantes para prevenir infecciones. Usa agua y jabón durante al menos 20 segundos y, al salir, intenta no tocar el pomo de la puerta directamente. La científica advierte de posibles bacterias de gente que no haya decidido llevar a cabo la misma higiene. Puedes usar un papel para abrirla y desecharlo posteriormente.

Por qué estas prácticas marcan la diferencia

Lucía subraya que estas decisiones están basadas en su formación y sentido común, pero aclara que no son soluciones infalibles. “Mis recomendaciones no garantizan evitar por completo los riesgos, pero reducen la probabilidad de contaminación”, explica, "las decisiones son propias sin buscar en artículos científicos cuál es la mejor forma de hacerlo. Uso mi sentido común y mis conocimientos", concluye la científica.

El uso adecuado de los baños públicos no solo protege tu salud, sino que contribuye a mantener estos espacios más higiénicos para todos. Aplicar estas medidas puede parecer un esfuerzo adicional, pero como señala la experta, pequeñas acciones pueden prevenir problemas mayores.