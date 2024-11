¿Cobrarías alquiler a tu pareja?: esta es la sorprendente respuesta de varios jóvenes españoles

La vivienda es el segundo problema que más preocupa a la población en España. El 22,5% de los encuestados por el CIS estaban alertados por este tema. El porcentaje es mucho mayor al hablar de los jóvenes, sólo el 5% de los jóvenes (de 18 a 34 años) consigue comprar vivienda en 2024, según el informe "Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2024" de Fotocasa. Alquilar tampoco es fácil para este grupo de edad, solamente el 11% logra convertirse en un inquilino efectivo.

"Los jóvenes se encuentran atrapados en una paradoja: si el alquiler ha sido tradicionalmente la puerta de entrada al mercado inmobiliario, los elevados precios los están empujando hacia la propiedad, aunque esto implique retrasar aún más su emancipacióno los planes de vida en pareja", explicó María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. La mitad de los jóvenes no gana lo suficiente para llevar el estilo de vida que desea, según un estudio del Bank of America. Esto provoca que muchos prefieran quedarse en casa de sus padres.

Otra parte de los jóvenes si puede acceder a un piso, ya sea en alquiler o en propiedad. Algunos de ellos posteriormente encuentran pareja y deciden vivir bajo el mismo techo. Cuando sucede esta situación, se presenta la siguiente duda, ¿se le debe cobrar alquiler a tu pareja? Una creadora de contenido salió a la calle para comprobar que pensaban los más jóvenes del tema y las respuestas no dejan indiferente a nadie.

Si tienes una casa, ¿cobrarías alquiler a tu pareja?

La pregunta no especifica si en propiedad o en alquiler. Los primeros seis encuestados respondieron que sí cobrarían el alquiler a su pareja. Algunos contestaron de manera contundente y otros argumentaron que "depende de las circunstancias, si se puede, sí". Al séptimo apareció uno que no cobraría a su pareja. La última persona, de origen venezolano, preguntada también contestó que "no mientras pueda sostenerlo porque en mi país me acostumbre". En total, seis personas contestaron que sí cobrarían alquiler a su pareja y dos que no.

Una de las chicas que cobraría a su pareja argumentó de la siguiente manera: "La casa no es solo la propiedad, sino todo lo que conlleva". Dos jóvenes tenían una visión similar, ambos explicaron que "depende de su situación, de lo que mi pareja cobre y la cantidad que yo pueda aportar". "Yo creo que es lo justo, a medias", concluyó otro.

Diversidad de opiniones

Este vídeo lleva más de 5,2 millones de visualizaciones en la red social 'X'. En los comentarios se generó un gran debate, con más de 400 respuestas al tweet con el vídeo. Si le sumamos los retweets y los me gusta, un total de ocho mil personas han interactuado ya con el vídeo.

Algunos respondían incrédulos ante la posibilidad de cobrar a tu propia pareja, otros abogaban por compartir únicamente los gastos. Un tercer grupo decía que depende de la situación, ya que no es lo mismo tener que pagar una hipoteca o alquiler que tenerla totalmente en propiedad. Como es habitual en esta red social, otros muchos se dedicaron exclusivamente a atacar a las personas encuestadas con opinión contraria.