Colas en Lidl para comprar estos regalos para Navidad: la relación calidad-precio es inmejorable

La campaña navideña ya ha comenzado y en algunos supermercados se nota más que en otros. En las últimas semanas, varias tiendas de Lidl han registrado auténticas colas para hacerse con una selección de regalos que está arrasando entre un público cada vez más.

El auge de los "kidults"

El fenómeno de loskidults, viene de kids (niños) y adult (adultos). Hace referencia a los adultos que mantienen aficiones tradicionalmente asociadas a los niños, como los juguetes, los videojuegos, las series animadas o los cómics. Ya no es una moda pasajera, sino un movimiento impulsado por la nostalgia y una necesidad creciente de aliviar el estrés.

Los datos hablan por sí solos:

En España, el 29% de las ventas del sector juguetero corresponde ya a este segmento

de las ventas del sector juguetero corresponde ya a este segmento Mientras el mercado cayó un 2,7% en 2023 , las compras de adultos crecieron un 22% , en gran parte gracias a fenómenos coleccionistas como los Funko Pop.

, las compras de adultos crecieron un , en gran parte gracias a fenómenos coleccionistas como los Funko Pop. Las previsiones apuntan a un crecimiento del 4,72%del mercado entre 2021 y 2028, impulsado precisamente por estos consumidores

Además, según la organización Help Guide, el juego no solo reduce el estrés, sino que potencia la creatividad, mejora la comunicación y estimula la función cerebral. Es decir, que jugar sigue siendo tan beneficiosos a los 8 como a los 40.

Lidl se suma a la tendencia

Ante este boom de juguetes para adultos que arrasan, Lidl ha lanzado una gama especialmente pensada para "kidults", con opciones que mezclan nostalgia, coleccionismo y entretenimiento. La calidad y variedad de precios asequibles explica las colas que se forman en las tiendas.

La Propuesta de Lidl incluye:

Figuras Funko Pop

Los Funkos son, sin duda, los reyes del coleccionismo y el emblema del fenómeno kidult. Su estética caricaturesca y sus licencias de películas, series y videojuegos se convierten en piezas de culto.(7,99 euros)

Juguetes de construcción

Los bloques de construcción como son los LEGO, no solo entretienen, según expertos de la Universidad de Arizona, estimulan el cerebro, fomentan la creatividad y ayudan a adoptar una mentalidad más flexible (varían entres los cuatro y veinte euros).

Consolas retro

Las primeras consolas portátiles y de sobremesa marcaron a toda una generación. Ahora Lidl recupera este espíritu con versiones retro asequibles, ideales para regalar y revivir clásicos que hicieron historia.(49,99 euros)

Juegos de mesa

Una diversión competitiva para noches o tardes en familia. Siguen siendo un éxito generacional y Lidl apuesta por opciones para activar la mente y fomentar encuentros sociales. (varían entre los siete y veinte euros)

Libros de lógica y acertijos

Para quienes buscan poner a prueba su mente de forma relajada, Lidl incorpora libros con más de 100 acertijos en 144 páginas. Perfectos para sobremesas, viajes o ratos tranquilos.( desde 4,99 euros)

El fenómeno kidadultestá cambiando la forma en que entendemos el entretenimiento adulto. Y visto el entusiasmo en sus tiendas, todo indica a que este no hará más que crecer en los próximos años.