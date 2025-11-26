Para qué sirve colocar arroz con romero en un frasco dentro de la casa y por qué todos lo recomiendan

A veces las cosas más simples son las que más nos sorprenden. Este ha sido el caso del nuevo "hack" viral, un método simple y económico que se ha vuelto toda una tendencia entre aquellos que buscan mejorar el ambiente de su hogar sin recurrir a los químicos.

Un simple truco puede cambiar toda una habitación

Hecho con tan solo productos que fácilmente encontramos en nuestra despensa, este truco se ha vuelto todo un "salvavidas" del hogar y es lo último en ambientadores. Debido a su creciente popularidad, este truco puede parecer una novedad pero la verdad es que esta técnica tiene raíces en prácticas tradicionales que aprovechaban ingredientes cotidianos para resolver problemas de la casa.

Este consiste simplemente en colocar romero y arroz dentro de un frasco, una combinación que ha sorprendido a los usuarios por su capacidad para perfumar naturalmente, reducir la humedad y aportar una sensación de equilibrio a cualquier espacio.

¿Por qué funciona?

Este pequeño truco puede parecer magia pero en realidad no es más que química básica.

El arroz crudo es una gran fuente de almidón por lo que tiene la capacidad física de atraer y retener moléculas de agua del ambiente. En otras palabras, el arroz tiene la capacidad de "chupar" la humedad a pequeña escala, siendo efectivo en espacios reducidos y cerrados. Por esta razón, también se utiliza frecuentemente para atrapar la humedad en aparatos electrónicos mojados.

Por otra parte, el romero aporta el valor olfativo y la conexión con el bienestar que impulsa esta tendencia. Esta planta es rica en compuestos como el cineol, que proporciona un aroma fresco y penetrante.

El resultado es un "deshumificador aromático natural" que absorbe la humedad que se concentra en rincones cerrados, reduce olores fuertes sin necesidad de aerosoles y perfuma el ambiente.

Un foco de concentración

De acuerdo con especialistas la aromaterapia con romero puede tener efectos estimulantes y ayudar a mejorar la concentración. De acuerdo con un estudio realizado por un equipo de psicólogos de la Universidad de Northumbria, en Newcastle (Reino Unido), ha concluido que el romero aumenta entre un 60% y un 75% las probabilidades de recordar diversas cosas de nuestro día a día, como tomar un medicamento, acudir a una cita o acordarnos de una fecha señalada.

Un aroma sin malas vibraciones

Además, el romero, por su olor y propiedades, a menudo se asocia con la purificación de energías negativas y la atracción de energías positivas. Para muchos su aroma se considera energizante y relajante a la vez.

Este se utiliza en rituales para limpiar el hogar, fomentar la concentración, aliviar el estrés y promover la buena suerte y abundancia.

Modo de preparación

Aprovechar estos beneficios es muy sencillo. Tan solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

En primer lugar, escoge un frasco de vidrio abierto o con una tapa perforada y coloca tres o cuatro cucharadas de arroz crudo en el fondo.

A esto, añádele dos o tres ramitas de romero. Estas pueden ser secas o frescas. Por último, coloca el frasco en el ambiente que quieras mejorar.

Dónde colocarlo para potenciar sus beneficios

Aunque funciona en cualquier parte del hogar, hay espacios donde su impacto energético es mucho mayor:

Entrada de la casa: Ayuda a equilibrar las energías que vienen de fuera.

Ayuda a equilibrar las energías que vienen de fuera. Salón : Potencia el aroma donde más tiempo se comparte.

: Potencia el aroma donde más tiempo se comparte. Armario : Ideal para absorber humedad y perfumar la ropa.

: Ideal para absorber humedad y perfumar la ropa. Baño: Contrarresta el vapor y los olores.

Contrarresta el vapor y los olores. Cocina: neutraliza el olor a comida.

Para un mayor efecto, se aconseja elaborar varios frascos y distribuirlos por todos estos lugares.

Es importante que reemplazas el arroz cada 20 a 30 días para evitar la acumulación de humedad.