Ni comida ni fragancias: este es el producto de Mercadona que enamora a todo el mundo

Un aroma profundo, con matices amaderados y de inspiración oriental, es la carta de presentación de la última novedad de Mercadona. La cadena valenciana vuelve a agitar el sector de la cosmética con Oriental Woods, una crema de manos de su marca Deliplus que no busca solo hidratar, sino también dejar un perfume duradero en la piel. Esta apuesta por una fragancia sofisticada y compleja la aleja de las propuestas más convencionales del mercado, habitualmente dominadas por notas florales o cítricas.

De hecho, este lanzamiento encaja a la perfección con la conocida estrategia de la compañía: identificar tendencias de alta gama y adaptarlas para el gran público. Sus productos de la línea Deliplus se han convertido en repetidas ocasiones en auténticos fenómenos virales, gracias a formulaciones de calidad que se inspiran en artículos de lujo pero que se comercializan a un precio imbatible.

En este sentido, el verdadero golpe de efecto de la nueva crema de manos reside en su coste. Con un precio de tan solo 3 euros, la propuesta pone al alcance de cualquier bolsillo una experiencia sensorial que muchos asociarían con la alta perfumería. La idea de fondo es clara: democratizar el acceso a cosméticos que ofrezcan un valor añadido más allá de su función principal, convirtiendo un gesto cotidiano en un momento de cuidado personal.

Más allá del perfume, una fórmula para el día a día

Asimismo, la eficacia de Oriental Woods no se limita a su atractivo aroma. Su formulación ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una textura ligera y de rápida absorción, un factor clave para quienes necesitan usarla a lo largo de la jornada sin interrupciones. Esta característica garantiza una hidratación inmediata y una notable sensación de suavidad en la piel, pero evitando el tacto pegajoso que a menudo disuade del uso frecuente de este tipo de productos.

Por otro lado, la combinación de una fragancia envolvente y una aplicación práctica es lo que define el éxito de esta crema. El perfume permanece durante horas, prolongando la sensación de frescor y cuidado mucho después de su aplicación. De esta forma, se convierte un gesto simple como hidratarse las manos en un pequeño ritual de bienestar, aportando un toque distintivo y un cuidado constante a lo largo de todo el día.