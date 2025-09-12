Cómo conectar el móvil al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

Pedir la contraseña del WiFi puede convertirse en una pequeña odisea. Códigos interminables, símbolos extraños y números que nadie recuerda. Sin embargo, la mayoría de routers modernos ofrecen formas mucho más rápidas y prácticas de conectarse, sin necesidad de escribir nada.

Escanear el código QR del router

Muchos routers actuales incluyen un código QR en su parte frontal o trasera que contiene toda la información de la red. Con solo enfocarlo con la cámara de tu móvil podrás conectarte de inmediato, sin instalar aplicaciones adicionales.

Cómo hacerlo paso a paso

Localiza el código QR en el router o módem.

en el router o módem. Abre la cámara de tu smartphone y escanea el código.

Acepta la notificación que aparece en la pantalla para unirte a la red.

Este método es especialmente útil en casas, oficinas o espacios privados donde el router está a la vista. En cuestión de segundos, tu móvil quedará conectado sin necesidad de pedir ni recordar la clave.

Conectar el móvil al WiFi con el botón WPS

Otra alternativa disponible en muchos equipos es el WPS (WiFi Protected Setup). Esta función permite enlazar un dispositivo a la red sin introducir la contraseña, siempre que el router tenga activada esta opción y el teléfono sea compatible.

Pasos para usar WPS en tu móvil

Accede a los ajustes de tu teléfono .

. Entra en la sección Wi-Fi y selecciona Ajustes avanzados.

Pulsa la opción Botón WPS.

Presiona el botón físico WPS en el router (suele estar en un lateral o en la parte trasera).

Espera unos segundos hasta que el dispositivo se conecte automáticamente.

Es un sistema muy cómodo para casas u oficinas, aunque conviene verificar previamente si el modelo de router lo permite, ya que no todos cuentan con esta función habilitada.

Aspectos importantes a tener en cuenta

Si el código QR pertenece a una clave anterior y la contraseña fue cambiada, no funcionará.

El WPS puede estar desactivado por motivos de seguridad en algunos modelos de router.

por motivos de seguridad en algunos modelos de router. Ambos métodos requieren acceso físico al equipo, por lo que no sirven en redes públicas como cafeterías, aeropuertos o estaciones.

Conectar el móvil al WiFi sin introducir la contraseña es posible gracias a estas funciones integradas en los routers modernos. Tanto el escaneo del código QR como el botón WPS son opciones rápidas, seguras y efectivas para evitar claves interminables y facilitar el acceso en cuestión de segundos.