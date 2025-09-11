Una conductora arrolla una terraza en Gijón y deja varios heridos

Cuatro personas, tres mujeres y una niña, resultaron heridas este miércoles al ser arrolladas por un coche que invadió una terraza hostelera, en la calle Capua de Gijón. El suceso tuvo lugar en torno a las 18:00 horas, según han confirmado a Ep desde el Ayuntamiento de Gijón.

El accidente se produjo cuando la conductora de un vehículo automático, que en ese momento estaba estacionado, inició la marcha y perdió el control del mismo. El coche acabó colisionando con una terraza en la que se encontraban varias personas.

Dos mujeres que estaban en la terraza resultaron heridas: una sufrió un golpe en la cabeza y la otra decía tener dolores en un brazo. Además, tanto la conductora como su hija menor, que la acompañaba en el coche, también sufrieron contusiones.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local y los servicios de emergencia. Las cuatro víctimas fueron trasladadas al hospital de Cabueñes para su valoración médica.