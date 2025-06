Los consejos de un chico tras 50 operaciones: "Si vais a entrar a quirófano tengo tres consejos para vosotros"

A su temprana edad, 'Roque Star' ya ha pasado por quirófano más veces que la mayoría en toda su vida. No ha sido por gusto, pero sí ha sabido sacarle algo bueno a cada cicatriz. En total, 50 operaciones. Y no, no lo cuenta desde el drama, sino desde la experiencia. Con claridad y un punto de sabiduría que ha ganado en los pasillos de los hospitales, salas de espera y mucho coraje.

Ha pasado por muchos momentos duros, de hecho resalta que "ha muerto dos veces", pero ha decidido que, si su historia puede servirle a alguien, vale la pena contarla. Porque no hace falta vivir lo mismo que él para aprender algo.

Una historia de superación

A través de redes sociales, 'Roque Star' cuenta su historia de superación que podría considerarse todo un milagro. Roque nació junto a su hermana prematuros de 29 semanas en el Hospital Clínico de Valencia. Narra que su vida ha sido un camino lleno de incertidumbre, incubadoras y mucha lucha. Asegura que «desde el primer segundo, la vida nos puso a prueba, pero aquí estamos, más fuertes que nunca».

También escribe que «a nuestros padres, que vivieron cada miedo con valentía, a los médicos y enfermeras que nos cuidaron con todo el amor del mundo, y a la vida, por darnos la oportunidad de estar aquí… Gracias». Cada día va superando obstáculos. Lleva dos años para conseguir tocar la batería. Roque ‘Star’ subraya que «sé que parece fácil pero para mí, es muy muy difícil y me esfuerzo mucho para mejorar día a día».

Gracias al neurocirujano Diego Tabarés del Hospital Clínico Universitario de Valencia ya no necesita la válvula ventrículo peritoneal. Con el apoyo del bipedestador y de su hermana puede caminar unos metros por mí mismo. Para Roque, cada paso es una conquista, una lucha ganada.

Tres consejos antes de entrar a quirófano

"Llevo 49 operaciones y voy a por la 50" comienza diciendo. "La mayoría son en la cabeza. También me operaron de la tripa, estoy reconstruido intestinalmente y también en las piernas para poder andar mejor" señala. Acto seguido, y desde el conocimiento, procede a dar tres consejos para aquellos que vayan a entrar próximamente en quirófano.

"Uno. Confía en los médicos. Ellos saben muy bien lo que hacen. Consejo número dos: Cuida el gotero y de la vía, por favor, que si tú te la arrancas te la tendrán que volver a poner y eso te aseguro que no te va a gustar" añade.

"Y consejo número tres: Cuando te duerman en el quirófano, cuando te seden, piensa en algo chulo porque con ese pensamiento positivo es con el que te vas a despertar. Por ejemplo, es como si tú estás viendo una película. La quieres parar, haces otra cosa y la vuelves a poner, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, pero con el cerebro. Así que actitud positiva siempre" concluye con una sonrisa.