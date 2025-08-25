Imputado y en prisión preventiva uno de los sospechosos por los cuerpos hallados en el río Sena en París: tenía documentos de una de las víctimas

El parquet de Créteil ha anunciado la puesta a disposición judicial de un sospechoso este 24 de agosto, en relación con el asesinato de cuatro personas, cuyos cuerpos fueron hallados en el río Sena el 13 de agosto en Choisy-le-Roi, Val-de-Marne. Según la información oficial, el individuo ha sido colocado en detención preventiva mientras continúa la investigación.

El fiscal ha comunicado que el principal sospechoso es un joven de aproximadamente veinte años, con características de origen norteafricano y en situación de calle, quien registra antecedentes penales por delitos menores previamente.

La defensa del imputado ha confirmado que este ha ejercido su derecho al silencio durante la custodia, aplazando explicaciones detalladas para futuras etapas del proceso judicial. Las autoridades han revelado su arresto en un centro de retención administrativa el 20 de agosto, tras investigaciones que han vinculado su participación con la desaparición de las víctimas.

El hombre llevaba consigo documentos de las víctimas

Las diligencias policiales han avanzado gracias a las observaciones en el lugar de los hechos, el análisis de videovigilancias y la vigilancia telefónica, que han permitido a los investigadores centrar su atención en un hombre sin hogar que frecuentaba la zona donde aparecieron los cadáveres. Según ha confirmado la fiscalía de Créteil, este individuo había sido detenido previamente el 5 de agosto de 2025 en posesión de documentos pertenecientes a una de las víctimas, cuyo paradero aún no se había reportado como desaparecido en ese momento. Pese a que fue liberado con una citación judicial por receptación, posteriormente se ha confirmado su vínculo con ambas víctimas en el lapso de sus desapariciones.

Los informes forenses han indicado que dos de los cuerpos presentaban signos de estrangulamiento, mientras un tercero mostraba lesiones bajo investigación. El descubrimiento se ha producido gracias al aviso de un pasajero del tren de cercanía que transitaba en el que se transportaba en ese momento, quien ha detectado la presencia de los cuerpos a principios de agosto.