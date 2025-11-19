El consumo de ultraprocesados se dispara en España: expertos advierten de su impacto en la salud pública

El consumo de alimentos ultraprocesados en España se ha disparado en las tres últimas décadas, pasando del 11 % al 32 % del aporte calórico diario, según un análisis publicado en The Lancet. La revista científica dedica un especial a estos productos, elaborado por 43 expertos en el tema en los últimos dos años.

Los ultraprocesados contienen ingredientes como emulsionantes, jarabe de maíz de alta fructosa, aceites hidrogenados o proteínas de suero, que no se utilizan en la cocina doméstica. Además, incluyen aditivos destinados a modificar color, sabor, aroma o textura, lo que les permite mantener un aspecto y sabor atractivos mientras prolongan su vida útil.

La evidencia científica alerta de que su consumo creciente aumenta el riesgo de múltiples enfermedades, incluyendo obesidad, diabetes, patologías cardiovasculares, problemas renales, depresión e incluso muerte prematura. Por ello, los expertos comparan estos alimentos con el tabaco en términos de impacto sobre la salud pública.

Los investigadores reclaman medidas urgentes: etiquetado claro y visible similar al de las cajetillas de tabaco, impuestos más altos a los productos ultraprocesados, restricciones en comedores escolares y hospitales, y limitación de publicidad para proteger especialmente a los más jóvenes y vulnerables.

Los expertos subrayan que la expansión de los ultraprocesados no se debe a elecciones individuales, sino al poder de la industria alimentaria global, que invierte en marketing agresivo y presiona políticamente para proteger sus beneficios. Según los científicos, una respuesta sanitaria global “es urgente y factible” para frenar esta amenaza creciente para la salud.