La contraseña perfecta para no caer en manos de ciberdelincuentes: evita errores comunes y refuerza tu seguridad online

En la era digital, nuestras contraseñas son la llave que abre y cierra prácticamente todas las puertas de nuestra vida personal, desde la cuenta de correo hasta la banca online, pasando por redes sociales.

Sin embargo, aún hoy millones de usuarios siguen confiando en combinaciones simples y fáciles de adivinar, convirtiéndose en un blanco sencillo para los ciberdelincuentes.

Consciente de ello, Amibox ha lanzado un episodio, donde con humor y un tono cercano explica qué debemos hacer para blindar nuestra seguridad en internet.

Un inicio que nos resulta familiar

El video arranca con una situación que muchos reconocerán, el intento de elegir una clave rápida para no olvidarla. "123456" parece una solución práctica, pero enseguida llega la advertencia, los atacantes digitales necesitan muy poco tiempo para descifrar contraseñas tan débiles.

A partir de ahí, la narración cambia el tono y plantea la necesidad de crear combinaciones más elaboradas, distintas para cada servicio y siempre alejadas de datos personales evidentes como fechas de cumpleaños o nombres de mascotas.

Vídeo: Top Secret: las contraseñas – Cómo asegurar tu información

El secreto de una contraseña fuerte

El video no se limita a decir qué no hacer, también ofrece consejos prácticos para acertar. Una buena clave debe tener al menos ocho caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Además, se recomienda utilizar gestores de contraseñas, herramientas que almacenan todas las claves de forma segura y evitan la tentación de apuntarlas en papeles o compartirlas con terceros.

Prioridades en la protección

No todas las cuentas pesan lo mismo. Amibox recuerda que las contraseñas que más cuidado requieren son las del correo electrónico, la banca online y las redes sociales, pues concentran información sensible y suelen ser la puerta de entrada a otros servicios.

La recomendación se complementa con un consejo extra, activar la verificación en dos pasos para añadir una capa de seguridad adicional.

Una invitación a la acción inmediata

El episodio cierra con un guiño directo al espectador: "me voy a cambiar todas mis contraseñas". Es una forma de trasladar el mensaje central, no basta con conocer la teoría, hay que aplicarla cuanto antes.

La moraleja final es clara y contundente, una contraseña débil abre la puerta a problemas serios, mientras que una clave bien pensada y protegida es el escudo básico para moverse con confianza en internet.