Lidl desata la locura con su nuevo producto para el cuidado de la salud en casa

La irrupción de la cadena de supermercados Lidl en el sector de la salud doméstica se consolida con una propuesta de gran alcance para los consumidores: un tensiómetro de muñeca que permite vigilar la presión arterial y el pulso sin salir de casa. La principal baza de este lanzamiento reside en su agresiva política de precios, ya que el dispositivo se comercializa por 14,99 euros. Sin embargo, gracias a una promoción de lanzamiento, su coste se reduce aún más, convirtiéndolo en un dispositivo por menos de diez euros al aplicar el código de descuento TENSION5.

De hecho, su atractivo no se limita únicamente al bajo desembolso. Una de sus funciones más relevantes es la detección de posibles arritmias, una herramienta de prevención fundamental. Esta capacidad para alertar sobre irregularidades en el ritmo cardíaco permite al usuario anticiparse a posibles problemas cardiovasculares y consultar con un profesional sanitario para obtener un diagnóstico preciso, convirtiendo un simple aparato de medición en un aliado para la vigilancia proactiva de la salud.

Además, el dispositivo está diseñado para un uso compartido dentro del hogar, por ejemplo, por una pareja. Su memoria interna puede gestionar dos perfiles de usuario distintos, con capacidad para almacenar hasta cien mediciones para cada perfil. Esta funcionalidad es clave para quienes necesitan llevar un registro exhaustivo y a largo plazo de su evolución, una característica que subraya su utilidad en el ámbito familiar.

Funcionalidades pensadas para un uso sencillo y eficaz

En este sentido, el diseño del tensiómetro busca eliminar cualquier barrera en su manejo diario. Para ello, incorpora una gran pantalla de fácil lectura, pensada especialmente para personas mayores o con dificultades de visión. La interpretación de los datos también se simplifica gracias a un indicador de riesgo que clasifica los resultados según la escala de colores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofreciendo una referencia visual e inmediata sobre el estado de la tensión.

Asimismo, el aparato complementa sus funciones con detalles prácticos que mejoran la experiencia de usuario. Entre ellos destaca el cálculo del valor medio de las últimas tres lecturas, lo que proporciona una visión más estable y representativa de la presión arterial. Su versatilidad se garantiza con un brazalete ajustable a contornos de muñeca de entre 13,5 y 21,5 centímetros, y su eficiencia energética se ve reforzada con un sistema de desconexión automática para prolongar la vida de las pilas.