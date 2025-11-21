Cortadas 5 carreteras y restricciones en otras 50 por nieve, todas de la red secundaria

Un total de cinco carreteras de Granada, Asturias, Cantabria y Navarra están cortadas al tráfico a causa de la nieve y alrededor de 50 tienen restricciones a la circulación, todas ellas de la red secundaria, informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los cortes afectan a la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la AS-348, en Cangas del Narcea (Asturias); la CA-280, en Los Tojos y la CA-643, en San Roque de Riomiera, ambas en Cantabria; y la N-137, en el Puerto de Balagua (Navarra).

Además, en alrededor de medio centenar de vías de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña, también de la red secundaria, está prohibida la circulación a autobuses y camiones o es obligatorio el uso de cadenas.

Asimismo, cuatro tramos de carreteras de la red nacional están transitables con precaución: dos de la AP-66, en Llena (Asturias), y en Valverde de la Virgen (León), y otros dos de la A-67, en Molledo (Cantabria) y en Pomar de Valdivia (Palencia).