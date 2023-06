¿Cuál es la mejor bebida vegetal que puedes comprar en el supermercado para sustituir a la leche de vaca?

Bebida de soja, de almendra, de avena, de arroz... Las mal llamadas "leches" vegetales, que no son leches ni derivados lácteos, están viviendo un auténtico boom. Las intolerancias alimentarias y los nuevos hábitos de los consumidores han otorgado un creciente papel a estas bebidas dentro de las dietas diarias y cada vez hay más personas que sustituyen la leche de vaca por este tipo de productos. Pero, ¿aportan las misma proteínas?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una comparativa de 181 de estas “bebidas vegetales” a la venta en los supermercados. El análisis revela el escaso aporte nutricional de este tipo de bebidas frente a la leche, incluso si se comparan con la leche semidesnatada. El agua supone, de media, el 90% del contenido, y en algún caso, hasta el 98%, sobre todo en las bebidas a base de almendras, las única, por cierto, que pueden usar la palabra leche en su etiquetado.

El siguiente ingrediente, a gran distancia, es, básicamente, el que define a la bebida vegetal: soja, avena, arroz o almendras. Pero no es el único: la gran mayoría de las “leches vegetales” analizadas incorporan además pequeñas cantidades de sal, azúcar o aceite vegetal, junto con vitaminas y calcio añadidos y, en algunos casos, aromas y aditivos.

Desde la OCU desaconsejan estas bebidas con aromas, aunque sean de origen natural, pues son el sustituto de este ingrediente cuyo olor imitan. Tampoco recomiendan las que tengan presencia de los edulcorantes, de ciertos espesantes (como la goma de celulosa o E466), algunos estabilizantes (por ejemplo, la carboximetilcelulosa o E469), ni de los fosfatos (E340, E341 y E452) que se incorporan como correctores de acidez.

No obstante, puntualizan que estos ingredientes no suelen ser habituales en este tipo de bebidas. De hecho, la escasa presencia de aromas y aditivos, pero también de sal y grasas, les concede buenos o muy buenos resultados en la Escala Saludable de OCU. Si bien su aporte nutricional es limitado y no sirven como sustitutos de la leche de vaca debido a que el calcio añadido no se asimila igual, "son bebidas que pueden ayudar a hidratarnos, como podría hacerlo un zumo o un refresco", tal y como se explica en la revista OCU Salud de junio.

Entre las bebidas analizadas, las mejores valoraciones son para las de soja, básicamente por su mayor aporte de proteínas (similar al de la leche de vaca). Entre ellas destacan por sus buenos resultados Calcimel Ligera y Provamel Organic-bio, la dos de Santiveri; aunque la presencia de isoflavonas obliga a moderar su consumo en embarazadas, bebés, niños y adolescentes.

Entre las bebidas a base de avena la mejor es la bebida vegetal de Ecocesta; salvo para celiacos, por la discutible presencia de gluten. Entre las de arroz la mejor es Begetal, de Kaiku. Mientras que entre las de almendra destaca la bebida que comercializa Auchán.