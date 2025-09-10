¿Cuál es el mejor lugar para ver el follaje otoñal en España? Los expertos coinciden

Cada otoño, España despliega un espectáculo natural que rivaliza con los paisajes más famosos del mundo. Los bosques se encienden en tonos rojos y dorados, los valles se cubren de hojas crujientes y el aire fresco invita a escaparse unos días de la rutina. Varias regiones ofrecen rincones que parecen sacados de una postal. Sin embargo, hay un lugar que sobresale por encima del resto, el favorito de naturalistas, guías y amantes del senderismo.

No hablamos solo de árboles que cambian de color, sino de una extensión inmensa de hayas y abetos, considerada una de las más grandes y mejor conservadas de Europa. Un bosque que en octubre se transforma en un mosaico de luz y tonos cálidos, donde el visitante siente que camina dentro de una pintura impresionista.

Ese lugar, coinciden los expertos, es la Selva de Irati, en el Pirineo navarro. Un espacio protegido y todavía salvaje, que sorprende por su magnitud y por la serenidad que transmite.

Las rutas que atraviesan Irati, como la que conduce al embalse de Irabia, permiten sumergirse bajo el dosel de hayas centenarias, mientras ciervos, corzos y aves rapaces acompañan el paseo a distancia. Los pueblos cercanos, como Ochagavía u Orbaizeta, completan la experiencia con alojamientos rurales y platos típicos que saben mejor después de una jornada de senderismo: desde migas de pastor hasta el inconfundible queso del Roncal.

El mejor momento para visitarla se da entre mediados de octubre y principios de noviembre, cuando el bosque alcanza su apogeo cromático. Eso sí, conviene planificar la escapada con antelación, ya que Irati es, cada vez más, un secreto a voces del turismo otoñal en España.