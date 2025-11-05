Cuándo se celebra el adviento: estas son las fechas

El Adviento es un tiempo de espera y preparación que invita a bajar el ritmo, mirar hacia dentro y vivir estos días con más intención. En España, muchas parroquias y comunidades lo viven como un comienzo de ciclo, con un tono sereno que contrasta con las prisas de fin de año.

En colegios, hogares y comercios se multiplican los gestos simbólicos y celebraciones que marcan la cuenta atrás navideña. Es, en definitiva, un periodo que combina lo espiritual y lo cotidiano, y que ayuda a orientar las semanas previas a la celebración.

Fechas de Adviento 2025 (España)

En 2025, el Adviento comienza el domingo 30 de noviembre y abarca cuatro domingos consecutivos:

I Domingo de Adviento: domingo 30 de noviembre de 2025

II Domingo de Adviento: domingo 7 de diciembre de 2025

III Domingo de Adviento (Gaudete): domingo 14 de diciembre de 2025

IV Domingo de Adviento: domingo 21 de diciembre de 2025

El tiempo de Adviento finaliza el miércoles 24 de diciembre de 2025 por la tarde, al inicio de las celebraciones de Navidad.

Cómo se calcula cada año

El primer domingo de Adviento es el más cercano al 30 de noviembre, es decir, cae siempre entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. A partir de ese domingo se cuentan cuatro domingos, por eso, según el calendario, el Adviento puede comenzar a finales de noviembre o en los primeros días de diciembre y siempre concluye antes de la Nochebuena.

Qué se celebra en cada domingo

Cada domingo pone el acento en un aspecto de la espera: vigilancia y esperanza (I Domingo), conversión (II), alegría anticipada o Gaudete (III, con color rosa opcional) y preparación inmediata para la Navidad (IV). En casa, suele acompañarse con la corona de Adviento, encendiendo una vela adicional cada semana hasta completar las cuatro.