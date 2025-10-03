Cuándo es el Día de la Hispanidad en España: fecha del festivo

El Día de la Hispanidad, también conocido como Fiesta Nacional de España, se celebra cada año el 12 de octubre. Esta fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un hecho que marcó el inicio del encuentro entre Europa y el continente americano y que transformó la historia mundial. Por ello, el 12 de octubre es un festivo nacional, un día no laborable en toda España, en el que se combina el recuerdo histórico con la celebración de la identidad cultural del país.

Origen y significado del festivo

El Día de la Hispanidad tiene su origen en la conmemoración del descubrimiento de América, pero su declaración como festivo nacional se consolidó en la década de 1980. La fecha recuerda no solo un hecho histórico, sino también los vínculos culturales y lingüísticos que unen a España con los países de habla hispana. Durante esta jornada se reflexiona sobre la identidad española, la diversidad cultural y la proyección internacional del país, así como la importancia de la lengua y la historia compartida.

Celebraciones en Madrid y en toda España

Uno de los eventos más emblemáticos es el desfile militar que se celebra en Madrid, frente al Palacio Real y la Plaza de la Armería, presidido por los Reyes de España. El desfile cuenta con la participación de las Fuerzas Armadas, unidades de policía y otras instituciones, y se ha convertido en un símbolo visible de la Fiesta Nacional.

Desfile del 12 de Octubre, Dia de la Hispanidad. Paracaidista. David Jar La Razón

Además del desfile, en muchas ciudades españolas se organizan actos culturales, ceremonias oficiales y actividades educativas para difundir la historia y la cultura española. La celebración incluye exposiciones, conciertos y actividades que destacan la diversidad cultural del país y refuerzan los lazos históricos con América Latina.

Este año, el Día de la Hispanidad se celebrará el domingo 12 de octubre, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de participar en los actos oficiales, disfrutar de eventos culturales y recordar la importancia histórica de esta fecha en la construcción de la identidad de España.