Huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco, en directo: última hora de las protestas y reacciones

Los sanitarios están de huelga. El paro nacional ha sido convocado por organizaciones sindicales de la profesión médica y facultativa en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). La jornada responde al desacuerdo del colectivo con el borrador del nuevo Estatuto Marco, el texto que busca regular las condiciones laborales del personal estatutario. Los sindicatos señalan que el documento propuesto por el Ministerio de Sanidad no logra abordar las especificidades y la alta responsabilidad de la labor médica, ni ofrece soluciones efectivas a problemas crónicos del sistema como la sobrecarga asistencial y la gestión de las guardias. Durante este día, los servicios mínimos se mantienen activos para garantizar la atención urgente a los ciudadanos.

Las reivindicaciones centrales de esta movilización se enfocan en la necesidad de reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema y la calidad de la asistencia. Los convocantes están solicitando una clasificación profesional que reconozca la formación y el nivel de exigencia de los facultativos, así como una regulación de la jornada laboral que limite las horas de trabajo continuado. El objetivo es impulsar un marco normativo que mejore las condiciones de trabajo y evite la fuga de talento, factores considerados esenciales para mantener la sanidad pública. A lo largo del día, las diversas concentraciones convocadas en distintas comunidades autónomas buscan visibilizar estas demandas ante las administraciones competentes.

