Sanidad
Huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco, en directo: última hora de las protestas y reacciones
Los sanitarios salen a las calles para reclamar una mejora de sus derechos laborales y exigen una respuesta inmediata a Mónica García
Los sanitarios están de huelga. El paro nacional ha sido convocado por organizaciones sindicales de la profesión médica y facultativa en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). La jornada responde al desacuerdo del colectivo con el borrador del nuevo Estatuto Marco, el texto que busca regular las condiciones laborales del personal estatutario. Los sindicatos señalan que el documento propuesto por el Ministerio de Sanidad no logra abordar las especificidades y la alta responsabilidad de la labor médica, ni ofrece soluciones efectivas a problemas crónicos del sistema como la sobrecarga asistencial y la gestión de las guardias. Durante este día, los servicios mínimos se mantienen activos para garantizar la atención urgente a los ciudadanos.
Las reivindicaciones centrales de esta movilización se enfocan en la necesidad de reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema y la calidad de la asistencia. Los convocantes están solicitando una clasificación profesional que reconozca la formación y el nivel de exigencia de los facultativos, así como una regulación de la jornada laboral que limite las horas de trabajo continuado. El objetivo es impulsar un marco normativo que mejore las condiciones de trabajo y evite la fuga de talento, factores considerados esenciales para mantener la sanidad pública. A lo largo del día, las diversas concentraciones convocadas en distintas comunidades autónomas buscan visibilizar estas demandas ante las administraciones competentes.
Sigue la última hora de la huelga de sanitarios, en directo
El origen de las movilizaciones
Para entender la magnitud de esta huelga nacional, es crucial recordar que este conflicto lleva meses gestándose. La jornada de cese de actividad de hoy no es el primer aviso. Ya durante las semanas previas, la sanidad española ha sido escenario de diversas protestas y concentraciones a nivel autonómico y frente al Ministerio. Estas movilizaciones sirvieron como medida de presión para exigir una negociación real sobre el Estatuto Marco. Al no obtener la respuesta esperada por parte de la Administración, los sindicatos han elevado el tono de la protesta hasta llegar a este paro total de 24 horas. Es la prueba de que las peticiones del colectivo no han sido escuchadas, obligándolos a recurrir a la paralización de servicios para forzar un cambio
El Estatuto Marco, el protagonista de la protesta
El Estatuto Marco es el protagonista de esta protesta. Los médicos rechazan el borrador propuesto por el Ministerio de Mónica García. Su principal queja es la falta de reconocimiento de su carrera: no se contempla una categoría profesional superior, el conocido A1+, que reconozca sus años de formación. El borrador, según indican los sindicatos, no corrige la principal fuente de sobrecarga, manteniendo las guardias obligatorias y sueldos por hora que consideran indignos. La crítica directa a Sanidad es clara: se les acusa de ignorar la singularidad de la profesión médica
Comienza la cobertura en directo de la huelga de sanitarios en España
El paro nacional ha sido convocado por los sindicatos de médicos y facultativos como medida de presión contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El colectivo sanitario denuncia que el texto no reconoce la alta responsabilidad de la profesión ni ofrece garantías de una jornada laboral digna, solicitando un estatuto propio. Hoy analizaremos el alcance real de este cese de actividad, cómo están funcionando los servicios mínimos para asegurar las urgencias y la asistencia a pacientes críticos, y por qué esta huelga marca un punto de inflexión en el diálogo entre los profesionales y la Administración."
