¿Cuánto cuesta casarse en España? Un estudio revela el precio del matrimonio en 2025

Casarse es, para muchas parejas, uno de los días más especiales de su vida. Un día lleno de emoción, recuerdos… y muchos gastos. Muchas parejas posponen una y otra vez el momento de subir al altar por el alto coste que supone para ambos. Muchas veces el precio es inasumible tanto por ellos como por la familia y el momento más deseado tiene que esperar un tiempo. Es un día inolviable, pero que a veces tarda en llegar más de la cuenta.

Durante los meses previos las parejas se comen la cabeza cada día buscando la manera de sacar el enlace adelante y poder disfrutar de su vida. Muchas de las dudas vienen al no saber el precio total que tiene la celebración. Un estudio de Raisin mediante una encuesta a más de 1.500 personas pone cifras a lo que muchos ya sospechaban: celebrar una boda sale caro. Y no solo para quienes se casan.

¿Cuánto cuesta una boda en España?

El gasto medio ronda los 16.175 euros, y aunque hay quienes consiguen ajustarse a presupuestos más bajos, no faltan parejas que superan los 30.000 € sin pestañear. Otro dato revelador es que suele haber 116 invitados de media, lo que muestra por qué organizar una boda se ha convertido en una auténtica operación financiera, con meses (y a veces años) de ahorro detrás.

¿Cómo se pagan las bodas?

Principalmente, con esfuerzo. Una de cada dos parejas financia su boda con sus propios ahorros, aunque algunos también reciben ayuda económica de sus padres. Ahorrar para una boda lleva tiempo. Lo más habitual es dedicar entre uno y dos años a reunir el dinero necesario. Hay quienes lo logran antes, pero también muchas parejas que necesitan hasta cinco años para conseguirlo. Por eso, no sorprende que muchas prefieran no precipitarse: el 41 % se casa entre seis meses y un año después del compromiso, y otro 31 % espera entre uno y dos años antes de dar el paso.

En España, las parejas contratan una media de 8 proveedores distintos para su boda. Y aunque cada pareja tiene sus prioridades, hay algunas coincidencias bastante claras. El fotógrafo es el profesional más demandado y lo elige un 81 %, y no es de extrañar: es quien se encarga de capturar cada momento del gran día. Le siguen el vestido de novia (75 %), el cátering (73 %) y el traje de novio (66 %). Ahora bien, si hablamos de gasto, el orden cambia: el lugar de celebración se lleva la mayor parte del presupuesto (5.170 € de media).

El gasto invisible de las bodas

No solo casarse cuesta. También asistir. Más del 60 % de los españoles admite haber ido a una boda más por compromiso que por verdadera ilusión. La razón más común es que se trataba de un familiar cercano: simplemente no se podía decir que no.

El coste emocional no es el único. Para muchos, asistir a una boda representa un esfuerzo económico considerable. 1 de cada 3 personas ha considerado no ir por no poder permitírselo, y un 20 % asegura haber tenido que rechazar alguna invitación por razones de dinero. Solo el 18 % dice no haberse visto nunca en esa situación. Lo más habitual es gastar entre 100 y 300 euros solo en el vestuario, a lo que se suman otros costes como el transporte, el alojamiento, la peluquería o el maquillaje.

Más de un 40 % asegura haber tenido que pagar por pasar la noche fuera de casa, y cerca del 70 % gastó en ropa para sus acompañantes. A eso se añaden las despedidas de soltero/a, los días libres sin sueldo o el cuidado de niños y mascotas. El gasto adicional medio por asistir a una boda en España (además del regalo) es de aproximadamente 206 euros por persona.

¿Cuánto es el sobre?

Curiosamente, quienes asisten a las bodas tienden a tener el listón más alto que los propios novios. Casi un 30 % de los invitados considera que lo justo es dar entre 150 € y 200 €, mientras que la mayoría de los novios cree que con entre 100 € y 150 € es más que suficiente.

Cada euro cuenta (y puede crecer)

Una boda es uno de los mayores esfuerzos financieros que muchas parejas afrontan. Y en un momento así, toda ayuda es bienvenida. Si tienes algo de dinero ahorrado, ponerlo a trabajar de forma inteligente puede marcar la diferencia. A veces, ese pequeño margen es justo lo que permite pagar uno o dos proveedores sin agobios.

Marta Pinedo, directora en de Raisin en España, lo resume así: “Ahorrar bien no es solo guardar, es hacerlo de forma eficiente. Una boda supone un reto financiero enorme, y tener un colchón que crezca mientras planificas puede darte margen, seguridad y la libertad de no tener que renunciar a lo que realmente quieres en un día tan importante.”