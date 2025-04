Los cuatro pasos a seguir si acabas de sufrir una estafa: así puedes recuperar tu dinero

Cada vez estamos más expuestos a estafas. El constante uso de la tecnología hace que en cualquier momento en el que se bajen los brazos, se pueda ser víctima de un fraude. La mayoría se dan a través de internet, utilizando técnicas como el phishing para suplantar a las empresas o entidades públicas. Los delincuentes buscan hacerse con datos privados para poder acceder al patrimonio de la víctima.

Convertirse en víctima de una situación engañosa puede provocar incertidumbre y miedo. Aunque no todas las circunstancias sospechosas son necesariamente fraudes, existen indicios inequívocos que deben ser atendidos de inmediato. Si has realizado un pago sin obtener lo que se te prometió, has entregado información sensible en un entorno no confiable o pierdes contacto con un vendedor, es imprescindible reaccionar de manera ordenada para proteger tus intereses. María Aperador Montoya, criminóloga especializada en ciberseguridad, da las cuatro claves a seguir en su blog para paliar una estafa:

Los cuatro pasos a seguir tras sufrir una estafa

Conserva y organiza todas las evidencias

El primer paso consiste en reunir y clasificar cualquier documentación o registro que respalde los hechos, es decir, recopilar pruebas.

Capturas y registros digitales: Guarda imágenes de diálogos, emails o cualquier comunicación electrónica relacionada con la transacción sospechosa.

Guarda imágenes de diálogos, emails o cualquier comunicación electrónica relacionada con la transacción sospechosa. Detalles en línea : Anota direcciones web de páginas engañosas o perfiles que pudieran estar vinculados a la actividad fraudulenta.

: Anota direcciones web de páginas engañosas o perfiles que pudieran estar vinculados a la actividad fraudulenta. Comprobantes económicos: Conserva recibos, extractos bancarios y demás indicios de movimientos financieros irregulares.

Al disponer de material tangible, tendrás elementos objetivos que pueden resultarte de gran utilidad en instancias posteriores.

Informa a las autoridades competentes

Una vez recopilado el soporte documental, es vital acudir a organismos oficiales.

Acude a la comisaría o a la oficina de seguridad: Preséntales toda la información recopilada para que conste el presunto delito.

o a la oficina de seguridad: Preséntales toda la información recopilada para que conste el presunto delito. Registra la incidencia: Asegúrate de que se levante un acta o denuncia formal, lo que facilitará futuras investigaciones y procesos legales.

Esta medida contribuye a que se inicie una investigación que, además de protegerte a ti, ayude a evitar que otros sufran situaciones similares.

Contacta de inmediato con tu entidad financiera

La rapidez en alertar a tu institución bancaria es fundamental para contener el daño. Puede ayudar a recuperar el dinero casi de forma instantánea en algunos casos.

Solicita un bloqueo temporal: Comunica el incidente para que suspendan transacciones y eviten nuevas operaciones sospechosas sin cancelar la cuenta, minimizando así complicaciones adicionales.

Comunica el incidente para que suspendan transacciones y eviten nuevas operaciones sospechosas sin cancelar la cuenta, minimizando así complicaciones adicionales. Explora la opción de reversión de pagos: Si empleaste tarjetas de crédito o débito, pregunta por la posibilidad de revertir la operación fraudulenta, proceso que suele estar amparado por normativas vigentes.

La notificación oportuna puede impedir la consolidación del fraude y aumentar las probabilidades de recuperar el dinero involucrado.

Comunica el incidente a los servicios y plataformas implicadas

Si la acción engañosa se produjo a través de una aplicación, tienda online o algún canal de pago, es crucial notificar a dichos intermediarios.

Reporta el caso: Utiliza los formularios de quejas o líneas de atención al cliente que ofrecen estas plataformas para informar sobre la actividad irregular.

Utiliza los formularios de quejas o líneas de atención al cliente que ofrecen estas plataformas para informar sobre la actividad irregular. Aprovecha mecanismos de protección: Algunas empresas cuentan con sistemas destinados a la protección del usuario, los cuales pueden colaborar en la recuperación de fondos y prevenir futuros abusos.

Esta comunicación no solo sirve para solicitar ayuda, sino también para alertar a otros usuarios sobre posibles riesgos.

¿Cómo puedo recuperar mi dinero tras ser estafado?

Para recuperar el dinero tras una estafa, como se explica anteriormente, lo primordial es contactar con el banco. Es importante hacerlo lo antes posible porque eso aumentará las opciones de que se pueda bloquear la operación y recuperar el dinero. Si ya se ha completado, se debe preguntar si pueden revertir el pago. Según explica la Ley de Servicios de Pago (Real Decreto-ley 19/2018), los bancos deben reembolsar al cliente en caso de operaciones no autorizadas, salvo que puedan demostrar que hubo negligencia grave por parte del usuario.

El problema en estos casos de estafa en internet, como el phishing, es que algunos bancos pueden alegar que compartiste tus datos y negar la devolución. Sin embargo, se trata de un engaño porque les estaban suplantando. María Aperador explica que no hay que rendirse y que, si se niegan a devolver el dinero, hay que poner una reclamación formal siguiendo los siguientes pasos:

Así se debe redactar una reclamación al banco

Explica detalladamente la estafa y cómo ocurrió.

Indica la fecha, hora y monto de la transacción.

de la transacción. Adjunta la denuncia policial y cualquier otra evidencia.

y cualquier otra evidencia. Exige la aplicación del Real Decreto-ley 19/2018 sobre servicios de pago.

El banco tiene 15 días hábiles para contestar a la reclamación. Si la rechazan, puedes acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Estas suelen tardar unos cuatro meses en resolverse.