Esta marca de coches se ofrece a pagar tus multas por acceder a zonas de bajas emisiones

Cupra ha puesto en marcha una campaña que invita a “sonreír a la cámara” en lugar de esconderse: si un conductor recibe una multa por acceder a una zona de bajas emisiones mientras conduce su coche, independientemente del fabricante del mismo, la marca se encargará de "pagarle" el importe de la sanción, siempre que decida comprar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable de la gama entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre.

La iniciativa convierte la frustración de los 200 euros de la multa, 100 si se paga pronto, en un bono de 500 euros aplicado directamente al precio final del coche.

Para beneficiarse, el comprador debe aportar la denuncia a su nombre emitida entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2025 y acreditar que ya la ha satisfecho; la operación solo será válida una vez por cliente y quedan excluidas las flotas y los productos de renting de la propia marca.

Con el movimiento, Cupra busca posicionarse como la opción “atrevida” del mercado y aliviar el rechazo que generan las restricciones ambientales, al tiempo que impulsa la electrificación de su parque.

El mensaje es directo: “La próxima vez que veas una cámara no te escondas, sonríe”. El fabricante español asume así el coste de la sanción como gancho comercial y, al mismo tiempo, se erige en aliado del conductor ante una normativa que muchos perciben como cambiante y confusa.