Las DANAs en el Mediterráneo ya son tan peligrosas como los huracanes tropicales

Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen al alza y con ellas el calentamiento global que, en lugar de remitir, va en aumento, lo que implicará que danas con lluvias de la intensidad de las de Valencia o Málaga, que en los años 80 tardaban 50 años en repetirse, puedan darse cada 5 años en la próxima década.

Para evitar muertes y destrucción, urge adaptarse al nuevo clima del Mediterráneo, en el que las danas ya están empezando a ser lo que los huracanes para Florida (Estados Unidos), ha explicado a EFEverde el geógrafo y climatólogo Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.

¿Qué está pasando?

Se están evidenciando las consecuencias del calentamiento global. El Mediterráneo se ha calentado mucho en los últimos 30 años y esto provoca que procesos de inestabilidad, como las danas, muevan mucha más energía de que la que movían en los años 70, ocasionando lluvias muy intensas y torrenciales.

Lo peor está siendo la intensidad, es decir, la cantidad de agua que cae en un periodo corto de tiempo. Se ha llegado a medir el récord europeo de 177 litros por metro cuadrado en una hora (el anterior era de 145).

Además, el proceso de calentamiento global genera el desarrollo de más circulaciones de dana (depresiones o borrascas aisladas en niveles altos) en nuestras latitudes. Esto tiene que ver con los procesos de reajuste térmico que intenta hacer la atmósfera, como la estamos sobrecalentando, nos manda masas de agua más frías y frecuentes desde el norte.

¿Y cuánto más frecuentes están siendo?

Desde los años 80, el número de días de dana ha aumentado un 12 %. No todas las danas acaban en inundación, pero si tienes más días de danas tienes más probabilidades de que ésta se convierta en un fenómeno extremo. El cambio climático no genera desastres por sí sólo, pero aumenta la energía e intensidad de los fenómenos extremos. Todos los modelos hablan del aumento de este tipo de fenómenos porque no logramos frenar el calentamiento pues cada año emitimos más gases.

¿Y qué podemos hacer?

Es importante que después de lo sucedido - 219 muertos en Valencia y multimillonarios daños económicos- se aprenda la lección de que el cambio climático no es una broma y que la gente se conciencie de que el clima de España, especialmente en el Mediterráneo, es más complejo y extremo y de que tenemos que adaptar nuestra actividad y las ciudades a esa nueva realidad. Los primero, lo más básico, es reconocer que esto es así; lo segundo, entender que hay que desarrollar medidas para reducir su impacto; y lo tercero, que hay que llevar a cabo más investigación climática en España. Tenemos que seguir invirtiendo porque somos uno de los territorios a nivel mundial que más está notando los efectos.

¿Por qué notamos más los efectos en España?

La explicación está en el calentamiento del mar Mediterráneo. Desde los años 80, su temperatura ha subido unos 1,5 grados, el doble que la temperatura del aire (0,7°C). Esto sucede porque es una cuenca pequeña, cerrada, no tiene flujo de aguas frías que la puedan templar y en los meses cálidos del año (mayo a septiembre) es un acumulador de energía. Durante muchas semanas, el agua supera los 25 grados. El verano pasado alcanzó el récord de 29°.

Las danas (antes gota fría) pasaban en septiembre y octubre; ahora estamos a mediados de noviembre, ¿es normal?

El calendario se ha alterado, antes eran básicamente en septiembre y octubre, mientras que ahora se pueden dar de agosto a principios de diciembre, lo que está muy relacionado con el calor que acumula el mar. La tierra se intenta reajustar, se trata de "física y termodinámica". Inundaciones así no pasaban desde el 82, cuando implicaron la rotura de la presa de Tous. En los 80, una dana así de intensa solía ocurrir cada 50 años, ahora la probabilidad es de que ocurran cada 10 y si se mantiene la proyección podemos tener un evento de estas características cada 5 años en la próxima década (2030-2040). El calentamiento se está acelerando porque no dejamos de emitir y la concentración de CO2 en la atmósfera es cada vez mayor.

Si dejáramos hoy de emitir, ¿se frenará el proceso?

Aunque paralizáramos radicalmente las emisiones hoy, algo que no va a ocurrir, todavía pasarían 20 o 30 años de efectos por ese calentamiento acumulado en las cuencas marinas. El calor tiene que salir y tarda mucho más en hacerlo del agua que de la atmósfera por lo que se denomina "inercia térmica", que implica que se calienta o se enfría al doble de tiempo que el aire. La temperatura del Mediterráneo no debería superar los 25 grados en julio y agosto para en septiembre estar a 20 y 21 grados, temperatura que aunque sigue siendo elevada no transfiere tanta energía a las danas. Sin embargo, hasta hace apenas una semana estaba a 23/24 grados en muchos puntos, lo que es un polvorín. Nuestras danas ya son los huracanes del Mediterráneo.