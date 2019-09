De “Patricia es una hija de puta” a las lágrimas de cocodrilo: las dos caras de Ana Julia Quezada

Durante las dos primeras sesiones del juicio por la muerte del pequeño Gabriel de ocho años, Ana Julia Quezada ha mostrado dos caras totalmente diferentes. Como ya dijo su ex marido Sergio, la acusada es “muy mentirosa”, “al principio da una imagen y luego otra radicalmente distinta”. Una descripción que se ha podido ver durante el juicio. Así, desde el minuto uno, a Ana Julia se le cayeron las dos primeras lágrimas durante el mudo que hubo el primer día para que las cámaras de televisión pudieran tomar unas imágenes de ella. Instantes después pidió un pañuelo a la colaboradora de Esteban Hernánez Thiel, el abogado de la defensa. Un pañuelo que no soltó durante el primer día de juicio, pese a que ese día no hubo más lágrimas. Ayer, en cambio, durante la segunda sesión, sus sollozos eran continuos. También destacó su voz muy bajita que en ocasiones resultó inaudible para los presentes en la Sala de Vistas. Lloró, incluso llegó a afirmar que había pensado en suicidarse, pero también mintió. Así, Ana Julia aseguraba en Sala que ella “nunca” había tenido un problema con Patricia, la madre del pequeño Gabriel, y decía que Patricia y Ángel eran buenos padres. Mostraba su cara amable. Pero el Ministerio Fiscal aplacó esa actuación y su “no lo recuerdo”, cuando le puso una grabación de la llamada que hizo la acusada el 5 de marzo de 2018 a las 16:09 horas. En esa llamada realizada a Miguel Ángel, un familiar de la asesina confesa, tras explicarle que Gabriel estaba desaparecido y que habían encontrado la camiseta con ADN del menor, no dudó en afirmar: “La madre es una hija de puta, es una mala persona. La odia mucha gente porque debe mucho dinero a mucha gente. Están investigando por ahí”. Momento tras el cual Ana Julia se puso a llorar hasta que admitió que se reconocía en la llamada: “Soy yo”.

Pero Ana Julia no sólo mide mucho sus palabras, sino sus gestos, su forma de vestir, su puesta en escena. Es consciente de que se enfrenta a un jurado popular y que el caso fue y sigue siendo muy mediático. Por ello, tiene que dar una imagen angelical, de persona débil, arrepentida, de alguien que cometió un error del que se arrepentirá toda la vida. Se juega mucho. Puede ser la primera mujer condenada a la prisión permanente revisable. Su defensa pretende una condena de tres años por homicidio imprudente y para ello necesita que Ana Julia represente muy bien su papel. Y lo está haciendo. El primer día llegó visiblemente más delgada, vestida de blanco inmaculado, el blanco de la inocencia, y con el pelo liso. Sus lágrimas, sus palabras de arrepentimiento... Incluso su lenguaje corporal. Durante su declaración ante el juez ha mantenido las manos debajo de la mesa, ocultándolas, para no mostrar nerviosismo, para tener más control, para no gesticular, para centrar las miradas en sus palabras, en sus gestos, en sus lágrimas. Ayer, cuando la padre del pequeño Gabriel, Patricia Pérez, pidió declarar sin biomboy le dijo directamente ""Eres muy mala, rematadamente mala". Ana Julia volvió a llorar una vez más.

Pero nadie la cree, ni siquiera los miembros de su familia. Su ex marido y su hija han dejado claro que es manipuladora y mentirosa. Pero Ana Julia sigue a lo suyo. No abandona el blanco. Los tres días que ha acudido a la Audiencia de Almería lo ha hecho con el color de la inocencia, una inocencia que sigue defendiendo a capa y espada. Es su única posibilidad.