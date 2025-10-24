El derrumbe de un edificio en el centro de Manchester obliga a cientos de personas a evacuar

Un edificio de 11 plantas colapsó este viernes en el centro de Manchester, provocando la evacuación de unas 500 personas de los inmuebles cercanos. El derrumbe, que se sintió como un temblor “similar a un terremoto”, ocurrió en Bridge Street, en una zona muy transitada de la ciudad.

La estructura formaba parte de Alberton House, un complejo de dos bloques de más de 50 años de antigüedad, que había sido desocupado en 2021 y estaba en proceso de demolición. Sin embargo, según las autoridades, el colapso no fue controlado ni previsto, lo que generó alarma entre trabajadores y vecinos.

“No se nos advirtió de ningún riesgo. De repente, todo tembló y nos dijeron que evacuáramos”, relató George Jones, propietario de negocios en el edificio adyacente Cardinal House, al Manchester Evening News. El andamiaje cayó al río y parte de la estructura se desplazó, lo que aumentó el temor de un derrumbe mayor.

Afortunadamente, el edificio estaba vacío en el momento del colapso y no se han reportado heridos. La policía acordonó la zona y continúa evaluando la estabilidad del segundo bloque, una estructura de cinco pisos perpendicular al edificio principal.

Alberton House ya había sido afectado en el pasado por la explosión de una bomba del IRA en las cercanías de Parsonage Gardens, y el terreno fue adquirido en 2021 por el desarrollador Brentwood, que planea construir allí un nuevo edificio de oficinas de 18 plantas.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas del colapso y determinar si hubo negligencia en el proceso de demolición. Mientras tanto, se mantiene el cierre de calles aledañas y la recomendación de evitar la zona.