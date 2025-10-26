Intentó salvar a su hija de un enjambre de abejas y los dos murieron tras cientos de picaduras

Un trágico incidente ocurrido en el municipio de Vacaria, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, ha conmocionado a la comunidad local. Un padre y su hija murieron tras ser atacados por un enjambre de abejas, después de que la mujer sufriera un accidente de tráfico y su padre acudiera a socorrerla.

Según informó la Policía Civil, Silvana da Fátima Bragança da Luz, de 54 años, perdió el control de su camioneta el pasado 22 de octubre mientras circulaba por un camino rural de tierra, lo que provocó el vuelco del vehículo y su impacto contra una colmena. El golpe desató un ataque masivo de abejas que cubrió el área en cuestión de segundos.

Un vecino que escuchó el accidente avisó a los servicios de emergencia y a los padres de la mujer, que vivían a pocos metros del lugar. Su padre, Raul Portela da Luz, de 79 años, y su madre, de 72, acudieron rápidamente para intentar rescatarla. Sin embargo, ambos fueron alcanzados por el enjambre. Silvana murió poco después a causa de las múltiples picaduras, mientras que su padre fue trasladado en estado crítico al Hospital Nossa Senhora da Oliveira, donde falleció al día siguiente.

La madre sobrevivió al ataque

La madre de la víctima sufrió también numerosas picaduras, pero consiguió sobrevivir tras recibir atención médica. Los bomberos informaron de que Silvana aún estaba con vida cuando llegaron al lugar del accidente y precisaron que el número de picaduras fue “de varios cientos”.

Ambos fueron enterrados el 24 de octubre en el Cementerio de la Familia Portela, en el interior de Vacaria. La Policía Civil continúa investigando las circunstancias exactas del accidente vial y no descarta que la pérdida de control del vehículo se debiera a un fallo mecánico o a un desvío involuntario en el camino.

El mismo día del suceso, en Guyana, un ataque similar de abejas a un grupo de trabajadores de la construcción dejó un hombre muerto y otro herido de gravedad, según medios locales, en un trágico recordatorio del riesgo que suponen los enjambres en zonas rurales de América del Sur.