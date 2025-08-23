Persecución surrealista: acusan a un diplomático de perseguir al patinete con el que casi se choca para agredirle

Lo que comenzó como un roce accidental entre un patinador y un vehículo diplomático terminó en una escena digna de una película de acción urbana. En pleno Kreuzberg, uno de los barrios más vibrantes y diversos de Berlín, un diplomático de 52 años ha sido acusado de perseguir a un inlineskater de 35 tras un casi accidente, con la intención de agredirle físicamente.

El incidente ocurrió cerca del puente Köthener Brücke, cuando el patinador rozó el coche del diplomático. Lo que podría haberse resuelto con una mirada incómoda o una breve disculpa, derivó en una persecución insólita: el conductor, acompañado por sus dos hijos adolescentes, decidió seguir al patinador por las calles del barrio hasta alcanzarlo.

Según testigos, la situación escaló rápidamente en violencia, con golpes y forcejeos que dejaron al patinador herido, aunque este rechazó recibir atención médica.

Las versiones de los implicados son contradictorias. El diplomático y sus hijos niegan cualquier agresión, mientras que los testimonios recogidos por la policía apuntan a una actitud claramente violenta por parte de la familia. La investigación se complica por el estatus diplomático del conductor, lo que añade una capa de sensibilidad legal al caso.