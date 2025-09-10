Descubren un extraño pez caracol a más de 3.200 metros de profundidad

Gracias al uso de cámaras robóticas submarinas, un equipo de investigadores ha logrado identificar tres nuevas especies de pez caracol a más de 3.200 metros bajo la superficie del océano. Entre ellas se encuentra el pez caracol rugoso, que aparece en la imagen difundida por el propio instituto.

La primera pista de este descubrimiento se remonta a 2019, cuando los científicos observaron un extraño pez caracol rosado nadando cerca del fondo marino. Este ejemplar fue hallado durante una expedición con el vehículo submarino Doc Ricketts, operado desde el buque de investigación Western Flyer del MBARI, mientras exploraban las afueras del Cañón de Monterey, a unos 100 kilómetros de la costa central de California, a una profundidad de 3.268 metros.

Una vez capturado el ejemplar, una hembra adulta de 9,2 centímetros de largo, fue trasladado al laboratorio, donde los investigadores realizaron un análisis detallado utilizando técnicas de microscopía, tomografía computarizada (micro-CT), análisis morfológicos y genéticos. Gracias a esta combinación de métodos, el equipo logró confirmar que no se trataba de una especie conocida hasta la fecha.

Los resultados de este hallazgo han sido publicados en la revista especializada Ichthyology and Herpetology, donde se describen oficialmente las tres nuevas especies.

El pez que habita a mayor profundidad

Los peces caracol pertenecen a la familia Liparidae, conocida por sus cuerpos gelatinosos, cabezas grandes y colas estrechas. Muchas especies tienen un pequeño disco de succión en el abdomen, que les permite adherirse a superficies del fondo marino o incluso a otros animales, como cangrejos de aguas profundas. En ambientes menos extremos, se aferran a rocas o algas, enrollándose como un caracol.

Actualmente se han descrito más de 400 especies de pez caracol en todo el mundo, y habitan desde pozas de marea hasta algunas de las regiones más profundas del océano. De hecho, esta familia ostenta el récord del pez hallado a mayor profundidad, a más de 8.300 metros bajo el nivel del mar.

Estas son las nuevas especies identificadas