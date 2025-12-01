Descubren en Marruecos un nuevo tipo de hormiga

Ha sido descubiertauna nueva especie de hormiga en Marruecos, que ha sido denominada "Temnothorax lailae". Se encuentra exclusivamente al norte de Tanalt, en la región de Chtouka Aït Baha, y fue identificada por el investigador marroquí Ahmed Taheri, de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, en colaboración con un equipo internacional. Los resultados de este descubrimiento se publicaron en la revista Insect Systematics and Diversity .

El equipo analizó 527 especímenes de hormigas de 170 sitios de la cuenca mediterránea, lo que permitió una revisión taxonómica completa del grupo Temnothorax rottenbergii.

T. lailae se distingue por su color oscuro, su pequeño tamaño y la superficie finamente esculpida de su gáster, características que solo pueden observarse mediante análisis microscópicos y morfométricos. Adaptada a los ambientes fríos y a las grandes altitudes del Antiatlas, actualmente solo se conoce en su localidad de origen.

Ahmed Taheri destacó que Marruecos es ahora el segundo mayor foco de diversidad de hormigas en el Mediterráneo, solo por detrás de Turquía, y podría asumir el liderazgo con una mayor inversión científica.