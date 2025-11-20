El desierto de Merzouaga atrae a numeros visitantes que desean pasar el Fin de Año entre sus dunas

La proximidad de las celebraciones de Año Nuevo genera una dinámica acelerada en términos de demanda turístic hasta alcanzar niveles récord, especialmente en la ciudad de Marrakech y el desierto de Merzouga, que se han convertido en algunos de los destinos preferidos para celebrar esta ocasión tanto para visitantes marroquíes como extranjeros, según fuentes del sector.

Uno de los profesionales ha asegurado que “mejorar la calidad de los servicios y aumentar la capacidad de los establecimientos turísticos contribuye a atraer a más visitantes durante las temporadas altas y especiales, lo que incrementaría la rentabilidad del sector turístico y crearía un valor añadido que beneficia a las diversas regiones del sureste y a sus habitantes, y fortalecería su posición en el mapa turístico nacional e internacional”.

Abdelilah Oufars, gerente de un hotel en Marrakech, afirmó que “la Ciudad Roja está experimentando una afluencia excepcional este año a medida que se acercan las celebraciones de Año Nuevo”, y confirmó que “el ritmo de las reservas ha aumentado notablemente, despegando con fuerza desde diciembre, aunque noviembre registró un ritmo relativamente bajo en algunos establecimientos hoteleros, mientras que la ciudad turística y sus alrededores continúan aumentando su atractivo gracias a la infraestructura disponible", informa Hespress..

“La diversidad de ofertas culturales y de entretenimiento que ofrece la ciudad contribuye claramente a atraer visitantes, lo que permite que muchos establecimientos hoteleros registren altas tasas de ocupación que alcanzan su máximo durante los últimos días del año; la fuerte demanda no se limitaba solo a los hoteles de lujo, sino que también incluía casas de huéspedes y riads, que forman parte de la identidad turística de Marrakech”, agrega.

"La Nochevieja, en particular, suele registrar una ocupación total en la mayoría de los establecimientos turísticos, y este año no es la excepción», señalando que «esta afluencia refleja la posición de la ciudad como uno de los principales destinos mundiales para celebrar esta ocasión".

Soufiane Bachar, profesional y presidente de la Asociación Regional de la Industria Hotelera de Draa-Tafilalet, señaló que “el sector turístico de la región, especialmente el desierto de Merzouga, está experimentando una actividad excepcional a medida que se acercan las celebraciones de Año Nuevo”, y añadió que “las tasas de reserva están registrando un notable aumento, lo que confirma la creciente posición de la región en el mapa de destinos preferidos para los visitantes marroquíes y extranjeros, especialmente gracias a la excelencia de su oferta”.

El desierto de Merzouga se ha convertido en un destino turístico con atractivo mundial, gracias a sus características naturales únicas y a la calidad de los servicios prestados por profesionales, lo que lo ha convertido en una atracción importante durante eventos importantes, como las celebraciones de Año Nuevo.