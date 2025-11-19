Detenido en Ciudad Real por retener y agredir a su pareja, tras romper ella la relación

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un hombre acusado de retener y agredir violentamente a su pareja sentimental, en presencia del bebé de ambos, de apenas cinco meses, después de que la mujer decidiera poner fin a la relación.

La mujer logró hacer una llamada al 091, pero no tuvo tiempo de comunicarse con el operador y se interrumpió "abruptamente", algo que "disparó todas las alarmas". Los agentes pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda urgente e identificación de la mujer que había solicitado ayuda, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las patrullas desplegadas consiguieron localizar la vivienda en la que residía habitualmente la víctima y a su llegada encontraron en la puerta a una mujer que negaba haber solicitado auxilio y aseguraba que se encontraba sola en el domicilio.

No obstante, mientras daba estas explicaciones hizo gestos pidiendo ayuda, lo que llevó a la Policía Nacional a entrar en la vivienda, donde localizaron al presunto agresor escondido y lo detuvieron.

La víctima, una joven de 27 años, relató que al regresar a su domicilio junto a su bebé se encontró a su pareja y a otra mujer en el interior de la vivienda.

Explicó que en ese momento llamó al 091 para pedir auxilio, pero ambos comenzaron a agredirla físicamente e impidieron que continuara con la llamada.

Los agentes localizaron en la vivienda numerosos teléfonos móviles, ordenadores, relojes, joyas y un arma de fuego que habían sido sustraídos previamente en varios robos cometidos en Ciudad Real.

Parte de estos objetos estaban relacionados con un robo con violencia ocurrido ese mismo día.

Cinco detenidos por su implicación

En ese suceso, el detenido y otro hombre habrían acudido al domicilio de una amiga de la víctima para recuperar diversos efectos personales que, presuntamente, la mujer se había llevado al romper la relación.

Tras las primeras comprobaciones, la Policía Nacional detuvo también al segundo implicado en el robo con violencia, así como a otras tres personas, otro hombre y dos mujeres, entre ellas la que estaba presente en la agresión a la víctima, acusadas de participar en un robo con fuerza al acceder sin permiso al domicilio de la mujer para tratar de recuperar pertenencias supuestamente vinculadas al agresor.

Los agentes han detenido en total a cinco personas -tres hombres y dos mujeres- por su implicación con estos hechos. Han sido detenidos por los delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, incitación a la prostitución, lesiones, amenazas, robo con fuerza y robo con violencia