La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra nunca alcanzada

La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 0,24 años en 2024, hasta situarse en 84,01 años, una cifra que nunca antes se había alcanzado, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el movimiento natural de la población al cierre del año pasado.

Por sexo, la esperanza de vida de los hombres subió 0,27 años, hasta los 81,38, mientras que la de las mujeres aumentó en 0,19 años, hasta los 86,53.

Según el informe, una persona que alcanzó los 65 años en 2024 esperaría vivir, de media, 19,87 años más si es hombre y 23,64 años más si es mujer.

En paralelo, la natalidad en España continuó su tendencia a la baja En 2024 se registraron 318.005 nacimientos, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al año anterior.