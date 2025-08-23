Acceso

Sociedad

Violencia de género

Detenido un hombre en Ferrol tras realizar disparos al aire y llevarse al hijo menor de su pareja

La Policía Local los localizó en otra vivienda, de la cual el hombre salió de forma voluntaria para su detención

Sucesos.- Detienen un hombre en Ferrol tras realizar disparos al aire y llevarse al hijo menor de su pareja
Detienen un hombre en Ferrol tras realizar disparos al aire y llevarse al hijo menor de su parejaEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La Policía Local de Ferrol ha detenido este sábado por la mañana a un hombre después de una discusión con su pareja. Los hechos, que se produjeron alrededor de las 06.30 horas en la travesía Bazán de la ciudad, incluyeron la realización de varios disparos al aire por parte del detenido.

Según fuentes municipales, el hombre se marchó del domicilio familiar y se llevó consigo al hijo menor de la pareja. Tras una búsqueda, los agentes localizaron al padre y al menor en otra vivienda.

El hombre salió del domicilio de forma voluntaria y la Policía procedió a su detención. El menor fue entregado a su madre, con lo que quedó a su cargo.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas