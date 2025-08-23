Las redes se quitan el sombrero ante la respuesta a una mala reseña de este restaurante de Buenos Aires

El hecho se viralizó cuando un cliente dejó una reseña de dos estrellas en Google Maps,reconociendo la calidad de la comida pero criticando que el local permitiera a una persona en situación de calle usar sus instalaciones y recibir alimentos gratuitamente. En su comentario, el cliente afirmó que esta práctica era "una lástima" porque el lugar era hermoso, argumentando preocupación por la higiene.

La defensa ética del propietario

El dueño del restaurante respondió de manera inmediata y contundente, aclarando que la persona se llama Marcos y es vecino del barrio desde antes de que abrieran el establecimiento. "Hace un tiempo se quedó en situación de calle y hoy vive frente al restaurante. Qué injusto sería no darle una mano y más aún con días tan fríos, ¿no?", explicó el propietario en su réplica, que añadió: "Nosotros seguiremos preocupados por recibir a todos y tú por la sal en tu comida".

La respuesta del restaurante se volvió viral en TikTok, alcanzando 2.5 millones de visualizaciones y generando una ola de apoyo en las redes sociales. Usuarios de todo el mundo elogiaron la postura ética del negocio, con comentarios como "Se fue un mal cliente, pero os llegarán 10 buenos" que recibieron miles de likes.