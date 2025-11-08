Detenido un imán marroquí que practicaba brujería

Agentes de la policía judicial de la Comisión Regional de Seguridad en la localidad marroquí Wadi Zem,en la provincia de Khouribga , Béni Mellal-Khénifra, han detenido al imán de una zawiya (logia sufí) bajo sospecha de practicar brujería a cambio de dinero y regalos. Han saido halladasd 300 imágenes utilizadas en determinados rituales.

El detenido admitió que la empleada de limpieza que contrató tiró una bolsa con fotografías sin su conocimiento. Las imágenes pertenecían a decenas de empleados, funcionarios y otras víctimas de la ciudad y sus alrededores.

El imán confesó que practicaba rituales de brujería y que las fotografías eran efectivamente suyas; las entregaba a personas que que buscaban controlar a sus parejas y obtener riquezas.