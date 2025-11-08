Intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia

Salud Pública está investigando el origen de lo que parece una intoxicación alimentaria en un hotel de San Pedro del Pinatar (Murcia), que, hasta el momento, ha afectado a cerca de 30 personas, informa La Verdad.

Según fuentes de la consejería de Salud de Murcia, los técnicos de Seguridad Alimentaria han recogido muestras en el establecimiento para determinar el origen de la intoxicación. Fuentes de la Consejería de Salud indican por el momento dispone de la confirmación de diez afectados, indica Efe.

Las mismas fuentes explican que una persona fue atendida por el 061 con síntomas leves y no precisó traslado, mientras que otros cinco acudieron por medios propios al hospital de Los Arcos con síntomas leves sin que requirieran ingreso.

Las autoridades sanitarias han tomado medidas de higiene cautelares en colaboración con el hotel para evitar nuevos casos.