Detenido en Logroño el presunto acosador de menores: grababa a niños y besó a una niña

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un hombre en Logroño como presunto autor de un delito de acoso a menores, tras recibir varias denuncias de padres que alertaban de su comportamiento sospechoso en parques infantiles de la localidad de Fuenmayor y otras zonas cercanas.

El detenido, de nacionalidad española y residente en la comunidad, cuenta con antecedentes policiales y judiciales por delitos contra la libertad -amenazas y coacciones-.

La investigación se inició el pasado 30 de septiembre, cuando varias madres se presentaron en el Puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor para denunciar la conducta de un individuo que frecuentaba los parques infantiles de la localidad.

Según su testimonio, el hombre permanecía durante horas en los bancos del interior del parque, observaba de forma insistente a los menores, y manipulaba su teléfono móvil con actitud de grabar.

Entre los comportamientos que relataron las familias destacan la aproximación a una niña, a la que llegó a besar en la mejilla; la entrega de dinero a menores en bares y espacios públicos; o el seguimiento a varias niñas de entre 9 y 11 años por distintas calles, siempre con la actitud sospechosa de estar filmándolas.

Además, fue visto en eventos públicos grabando exclusivamente las actuaciones en las que participaban menores y se le identificó en otras localidades cercanas, como Navarrete en actitud similar. Los testigos lograron incluso identificar el vehículo que utilizaba para desplazarse a estos lugares.

Ante la sensibilidad y gravedad de los hechos denunciados, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja se hicieron cargo de las investigaciones. Tras recabar testimonios e indicios, procedieron a la detención del sospechoso.