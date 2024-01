Detenido en Mallorca tras un extraño intento de atraco en un banco

Agentes de la Policía Nacional de Palma procedieron a la detención de un varón, de origen español, como presunto autor de un robo con intimidación en tentativa y un delito contra la salud pública. El individuo acudió a una oficina bancaria ubicada en el centro de Palma. Allí comunicó que había perdido su documento de entidad y su tarjeta de crédito y preguntó cómo podría obtener dinero; fue informado por la trabajadora de dicha entidad de que sin dichos documentos no podría llevar a cabo tal operación.

Sin cesar en su empeño, mientras hablaba con la trabajadora llamó a su hermano, que se encontraba fuera de la isla, y le

solicitó que le realizara una transferencia. En el marco de dicha discusión y como no lograba su propósito de obtener dinero, sacó una pistola de su bolsillo, apuntó a la trabajadora, exclamó que llevaba el cargador bien lleno, que atracaría un banco si su hermano no le daba dinero y que si no atracaba dicha entidad era porque sabía que no tenían efectivo.

Seguidamente, huyó del lugar y fue encontrado por los agentes en un restaurante cercano. Tras proceder a su registro se pudo comprobar que en realidad no portaba un arma de fuego sino que se trataba de un arma de airsoft. Asimismo, le encontraron 67 gramos de hachís, por lo que acto seguido fue detenido como presunto autor de un delito de robo con intimidación en tentativa y un delito contra la salud pública, al superar la droga intervenida la cantidad máxima destinada al autoconsumo.

Tras tomar declaración a la víctima se comprobó que el detenido era un cliente habitual de la oficina, bien conocido por las trabajadoras ya que acudía asiduamente al lugar mostrando una actitud irrespetuosa e impaciente; comunicaba diversos problemas con su cuenta corriente.

Igualmente, tras haber constatado que el detenido había afirmado en ocasiones previas que era poseedor de otras armas, se procedió a realizar la entrada y registro en su domicilio; no tenía ninguna.