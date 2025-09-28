Sucesos
Detenido en Palma por corrupción de menores con 31.000 archivos de pornografía infantil
Por medio del ciberpatrullaje a través de las redes
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de nacionalidad española como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por tenencia y distribución de material audiovisual con contenido de pornografía infantil, al estar conectado a más de 31.000 archivos ilícitos de este tipo.
La investigación comenzó a raíz de una solicitud de colaboración realizada al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, ha informado la Jefatura de Baleares en un comunicado.
El grupo Protección al Menor de Madrid viene realizando investigaciones contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet y, por medio del ciberpatrullaje a través de las redes, los agentes conocieron la infracción penal.
En concreto, descubrieron intercambio de archivos en redes de 'Peer to Peer', que permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo, incluyendo vídeos, imágenes, música, programas o documentos.
Tras analizar toda la información, la Policía Nacional constató la presunta autoría por parte de un hombre que había realizado la subida de los archivos pedófilos.
También se ha constatado que había realizado numerosas descargas a lo largo de varios meses. La investigación expuso que estaba conectado, aproximadamente, a más de 31.000 archivos de vídeo o foto.
Por medio de autorización judicial del juzgado, los agentes de la Policía Nacional realizaron un registro el martes pasado y detuvieron al presunto autor de los hechos por un delito de corrupción de menores.
Tras incautar dispositivos electrónicos, los agentes observaron que había hasta 675 carpetas diferentes de material ilícito.
