Dimisión, ¿sí o no?

Desde hace algún tiempo se ha abierto en la Iglesia el debate sobre la posible dimisión de Francisco como Obispo de Roma y sucesor de Pedro. El fallecimiento de Benedicto XVI ha relanzado la cuestión. Los que se oponen a Bergoglio y desearían que abandone su misión han utilizado el falso argumento de que una vez desaparecido el papa emérito sería más fácil que el pontífice reinante siguiera su ejemplo.

El mismo Papa ha abordado este tema en algunas de sus recientes intervenciones. Lo hizo el pasado mes de diciembre en sus declaraciones a ABC y antes a la agencia Reuters. “No me ha pasado por la cabeza esta hipótesis- dijo- de momento no” pero aclaró que dos meses después de ser elegido Sumo Pontífice envió al Secretario de Estado, entonces el Cardenal Bertone, una carta en la que firmaba su renuncia “en caso de impedimento médico o qué se yo”.

Ha vuelto a hacerlo durante el encuentro que mantuvo con un grupo de jesuitas congoleses y sudaneses durante su estancia en ambos países africanos. Vale la pena recoger sus palabras. Después de recordar la carta antes citada añade: ”Esto no quiere decir que los papas dimisionarios deben convertirse, por así decirlo, en una moda, una cosa normal. Benedicto tuvo la valentía de hacerlo porque no se sentía capaz de seguir adelante a causa de su salud. Yo, por el momento, no lo tengo en mi agenda. Creo que el ministerio del Papa sea “ad vitam” ( vitalicio).No veo la razón para que no sea así. Pensad que el ministerio de los grandes patriarcas es siempre para toda la vida. Es la importante tradición histórica. Si, por el contrario, nos ponemos a escuchar el “cotorreo”, bien entonces habría que cambiar de papa cada seis meses”.

Estas afirmaciones suponen una cierta evolución en su pensamiento. Al regreso de su viaje a Canadá se refirió al tema considerándolo “una de las opciones normales pero hasta ahora yo no he abierto esta puerta” añadiendo que nada le impedía “comenzar a pensar en ello y si el Señor me lo dice yo me retiro”