El doctor Mario Alonso Puig desvela los beneficios de ser amable: "Cuando tratas bien a una persona se reduce el dolor"

En nuestra sociedad cada vez es se nos hace más complicado encontrar cierta estabilidad que nos conduzca a un bien mejor. La prosperidad y la felicidad son dos pilares fundamentales que influyen tanto en nuestro estado de ánimo, como en nuestra salud y en nuestras vidas en general. En el mundo entero los problemas de salud mental es algo que cada vez va en aumento.

En España, según los últimos datos aportados por el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2023, el 34% de la población española tiene algún problema de salud mental. Además, los problemas de salud mental superan el 40% en la población de más de 50 años y el 50% en la de más de 85 años. En relación con estos problemas las relaciones interpersonales juegan un papel importante pues pueden ayudarnos a combatir estos problemas.

La importancia del trato

El doctor Mario Alonso Puig ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio, en una de sus últimas entrevistas explica tres ideas importantes en relación al trato humano. En un mundo marcado por el materialismo, la inmediatez y la soledad, el buen trato en las relaciones humanas puede ser uno de los factores más importantes hoy en día y que no nos damos cuenta.

"Cuando tu tratas bien a una persona, la tratas con afecto, tu y la otra persona liberan la oxitocina, una hormona que protege el corazón, el sistema cardiovascular y mejora el sistema inmune. Si esa persona tiene dolor mental o físico, este se reduce porque hay una liberación de péptidos opiáceos endógenos, el propio organismo libera una morfina endógena que reduce el dolor".

Según Elizabeth Blackburn Premio Nobel de medicina 2009, "cuando las personas sentimos que les importamos a los demás, que no les somos indiferentes, se alargan los telómeros, que son los que predicen la longevidad de una persona".

La bondad como factor decisivo

Además, Puig recalca la importancia de la bondad en el trato humano. Aunque a veces la asociamos con debilidad o ingenuidad, es todo lo contrario: "La bondad no es la blandura, no es decir no a todo, sino que es incluir a la otra persona en el concepto de bienestar, no pensar solo en ti, sino también en lo que sienten y necesitan los demás". Al igual que el trato humano, libera oxitocina y por ende es beneficioso en nuestra salud menta. La bondad entendida como el encuentro entre seres humanos nos acerca al perdón y al amor.

Cómo ser feliz según Mario Alonso Puig

Aunque el bienestar subjetivo es posible, es decir, tener una buena casa, prosperidad económica y viajar mucho, no es posible ser feliz si no estás conectado con los demás. Un estudio de la Universidad de Harvard ha mostrado que el elemento más importante de la felicidad son las relaciones humanas. Si te sientes querido por tu familia, amigos o pareja, tienes los ingredientes esenciales para ser feliz.

La pregunta es porque estas rodeado por gente que te quiere tanto, y la respuesta es porque tu te haces querer. El experto pone el ejemplo de "tu te puedes estar comiendo el plato más exquisito del mundo, pero te los estas comiendo solo y no lo disfrutas igual que un plato mucho más sencillo pero con tus amigos del alma". Una de las claves para reconocer cuando somos felices, hay que prestar atención a aquellos momentos en los que hay plenitud en nuestra vida y preguntarnos qué es lo que está sucediendo en ese momento que en otros no sucede.