Marie Kondo ha revolucionado la forma en que ordenamos nuestras vidas. Con su famoso método KonMari, la experta en organización nos ha enseñado a despedirnos de lo que ya no nos "genera alegría" y a mantener nuestros hogares en perfecto orden. Pero, ¿cómo se enfrentaría Kondo al caos de una mudanza? ¿Podría aplicar sus enseñanzas en una situación donde el desorden parece inevitable?

Imagina por un momento a Marie Kondo, rodeada de cajas, muebles desarmados y pertenencias dispersas. Parece un escenario apocalíptico para cualquier amante del orden, pero para Kondo, podría ser una oportunidad perfecta para llevar su método a otro nivel. Veamos si realmente podría enfrentarse al reto. El caos antes de la calma: el método KonMari aplicado a una mudanza El principio básico del método KonMari es simple: quedarse solo con aquello que "nos da alegría". Pero, en medio de una mudanza, cuando el estrés está por las nubes y parece que todo está fuera de control, esta tarea se complica. Sin embargo, Kondo nos diría que este es el momento perfecto para hacer un examen exhaustivo de cada objeto.

Para ella, una mudanza sería una oportunidad de oro para revisar y purgar. En lugar de trasladar todo a ciegas, Kondo aplicaría su famoso proceso de descarte: tomar cada objeto, uno por uno, y preguntarse si realmente lo necesita en su nuevo hogar. Imagina el tiempo que podríamos ahorrar en una mudanza si seguimos este consejo, evitando mover cosas que, en realidad, nunca más utilizaremos. ¿Qué pasaría si Marie Kondo hiciera una mudanza?

Lo primero que haría Kondo sería dividir el proceso en categorías, tal y como lo hace en su método: ropa, libros, papeles, objetos varios y objetos sentimentales. Cada categoría tendría su momento y su espacio en el proceso de mudanza. La clave sería tomar decisiones rápidas y mes sobre qué llevar y qué dejar atrás.

En este sentido, una mudanza bajo el método KonMari tendría dos grandes beneficios: menos cosas que empaquetar y un hogar más organizado desde el primer día. Ya no se trata solo de llevar todo a la nueva casa, sino de llevar lo necesario, lo que realmente hace que el hogar sea un espacio de bienestar. ¿Una mudanza sin estrés? Quizás no tanto...

Ahora bien, por muy efectivo que sea el método de Marie Kondo, hay que admitir que una mudanza sigue siendo un proceso estresante. Decisiones que parecían simples, como qué hacer con esa lámpara que nunca usas o esos libros que llevan años cogiendo polvo, se vuelven desastres cuando el reloj corre en contra.

¿Despedir o llevar?

Uno de los dilemas más grandes en una mudanza es decidir qué cosas llevar y de cuáles despedirse. Si Marie Kondo estuviera ahí, te diría que agradezcas a cada objeto por su servicio y lo dejes ir si ya no te resulta útil. Pero el verdadero reto no está en la despedida, sino en el destino de esos objetos.

En lugar de tirarlos, una solución muy al estilo Kondo sería donarlos. Esta filosofía no solo promueve el orden, sino que también permite que otros se beneficien de lo que ya no necesitas. La nueva vida después de la mudanza Una vez que la mudanza esté completa y todo lo innecesario haya quedado atrás, lo que te espera es un nuevo comienzo. Y es aquí donde el método KonMari realmente brilla: el objetivo no es solo tener menos cosas, sino crear un entorno que fomente la paz y la alegría. Después de una

mudanza, este enfoque puede transformar el caos en calma.

Imagina abrir las puertas de tu nuevo hogar y encontrar un espacio organizado, donde cada cosa tiene su lugar y cada objeto que decidiste llevar contigo tiene un propósito. Esa es la verdadera esencia de aplicar el método de Marie Kondo en una mudanza: hacer que la transición no solo sea física, sino emocional.

¿Marie Kondo o un equipo profesional?

Si bien el método KonMari es una herramienta poderosa, no todos tienen el tiempo o la paciencia para aplicarlo por completo durante una mudanza. Para muchos, la solución ideal sería contar con un equipo profesional que, además de encargarse de la logística del traslado, pueda ayudar a organizar y clasificar los objetos, tal como lo haría Marie Kondo. En este sentido, contar con un equipo que ofrezca servicios integrales de mudanza, como Iremía by Gil Stauer, puede facilitar todo el proceso, asegurando que no solo transportes tus pertenencias, sino que lo hagas con un enfoque consciente y organizado.

Entonces, ¿podría Marie Kondo hacer una mudanza?

La respuesta es un rotundo sí, pero con un matiz importante: no lo haría sola. Aunque el método KonMari es ideal para organizar y simplificar, una mudanza requiere de apoyo logístico, algo que solo un equipo especializado puede ofrecer. Marie Kondo nos ha enseñado a valorar el orden, pero al final del día, tener a alguien que te ayude a manejar el caos de una mudanza es lo que marca la diferencia.