Elimina las manchas negras del sellador del baño sin frotar

Las manchas negras que aparecen en el sellador del baño son una de las mayores frustraciones del mantenimiento doméstico. Con el tiempo, la humedad constante y el vapor favorecen la aparición de moho y hongos que oscurecen las juntas entre azulejos, bañeras y lavabos. Aunque muchos intentan eliminarlas con productos abrasivos y cepillos, pocas veces el resultado es duradero. Sin embargo, un método casero está ganando popularidad en redes sociales por su eficacia y, sobre todo, por no requerir ningún esfuerzo físico.

Un método sin frotar y con ingredientes comunes

El truco consiste en utilizar lejía y papel absorbente para disolver la suciedad incrustada en el sellador. El procedimiento es sencillo: se humedece el papel con lejía y se coloca directamente sobre las manchas negras, asegurándose de que quede bien adherido. Luego, se deja actuar durante varias horas —preferiblemente durante la noche— para que el producto penetre en profundidad.

Al retirar el papel, el sellador recupera su tono blanco original y las manchas desaparecen casi por completo, sin necesidad de raspar ni cepillar. Muchos usuarios aseguran que el resultado es visible desde la primera aplicación y que el efecto se mantiene durante semanas.

Una solución práctica y económica

Además de ser un método efectivo, esta técnica tiene otra ventaja: su bajo coste. Solo se necesita un poco de lejía doméstica y papel de cocina, elementos presentes en cualquier hogar. No hacen falta productos específicos ni tratamientos caros.

Para mantener el baño en buen estado, se recomienda repetir el proceso de forma periódica, especialmente en las zonas más expuestas a la humedad. También es importante ventilar bien el espacio y utilizar guantes para manipular la lejía con seguridad.

Cada vez más personas comparten los resultados de este truco en plataformas como TikTok o Instagram, donde se ha convertido en uno de los consejos de limpieza más comentados del momento. Un método simple, económico y eficaz que demuestra que, a veces, los mejores resultados se consiguen sin apenas mover un dedo.