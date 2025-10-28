Naiara Más, la inversora que compras viviendas okupadas: "Normalmente les doy dinero"

Durante la tarde de ayer, la emisión de 'Y ahora Sonsoles' fue testigo del original 'modus operandi' de una inversora en vivienda. Naiara Más, invitada al programa, le explicaba a Sonsoles Ónega que se dedicaba a adquirir casas okupadas en subastas. "¿Las echas tú?", preguntaba la periodista, antes de que su entrevistada confesara intentarlo.

"Los fondos de inversión no pueden echar a estas personas porque son grandes tenedores", sostuvo Más. En otras palabras, la empresaria se hace con estas viviendas de forma particular para que los okupas se vean obligados a abandonarlas en un determinado plazo de tiempo. De esta forma, se evitan altercados con las autoridades.

Indignada con una forma de vivir

Para poder hacerse con las casas puestas en subasta, la inversora compartió un detalle importante a tener en cuenta: las cargas que esta podía tener consigo. "Cuando entra una vivienda en subasta hay una deuda, y al final con el gran tenedor que es el fondo, se quedan ahí durante quince o veinte años viviendo de gratis", señaló.

La fase de la negociación, según la invitada, consistía en deshacerse de esa deuda para así obtener la casa: "Siempre estudio las personas que viven dentro y normalmente les doy dinero". Aun así, Más se mostró indignada por el contraste entre aquellos que llevan años pagando por sus hogares y los okupas.

"Tú que te tiras 20 o 30 años pagando la hipoteca de tu casa y haciendo las cosas bien... estas personas, cuando entra la vivienda en subasta y encima si sobra dinero de la puja que yo he hecho, se les queda para ellos y la deuda desaparece", manifestó la invitada.