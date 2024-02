La epidemia de gripe provocó 3.856 más muertes de las esperables en enero en España

La epidemia de gripe que ha azotado España estas navidades y el avance de otros virus respiratorios han tenido un efecto devastador en lo que a mortalidad se refiere. Si la mortalidad previsible para el mes de enero de este año era de 43.686 fallecidos, al final se han registrado 47.554 óbitos en dicho mes, lo que representa un aumento de 3.856 personas muertas por encima de lo esperable o, lo que es lo mismo, casi un 10% más, según los registros sobre exceso de mortalidad. En su post diario en la red social Linkedin, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, lamenta estas cifras y la falta de aprendizaje de la sanidad, después de una pandemia que se cobró más de 120.000 vidas en España.

El pasado 22 de enero, LA RAZÓN ya informó de que los datos del último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección respiratoria Aguda de la segunda semana de enero y publicado por el Instituto de Salud Carlos Iimostraba que el virus consolidaba su segunda semana consecutiva de bajada.

Así, en la última semana analizada, la del 8 al 14 de enero, se produjo una estabilización de la tasa global de casos de Infecciones Respiratorias Agudas en Primaria en 926 casos por cada 100.000 habitantes. Por edades, se observó un ligero descenso en adultos jóvenes de 15 a 64 años y un ligero ascenso en los niños de 1 a 14 años. En los hospitales, la tasa global en la semana II de 2024 descendió de los 35 casos/100.000h a los 28. También hacía referencia el informe a que la epidemia habría alcanzado su pico la semana del 25 de diciembre.

Pero la gripe es un virus con importantes consecuencias en la salud de las personas vulnerables, de ahí la insistencia de las autoridades sanitarias en la vacunación. Uno de los trabajos científicos más relevantes en cuanto al análisis de los efectos a corto plazo de la gripe en la mortalidad fue el publicado en la revista New England Journal of Medicine en 2018, en el que se evidenció la vinculación del virus con la incidencia de infarto agudo de miocardio (IAM) en los siete primeros días después del contagio.La conclusión principal del trabajo fue que, en la primera semana tras la infección por gripe (A o B; aunque más por B) la incidencia de IAM era 5-6 veces superioren comparación con el año previo y el posterior, donde no se identificaba un exceso de riesgo.

Pues bien, según los datos del último ese informe de Vigilancia de Mortalidad Diaria por todas las causas (Momo) del que informó este periódico el pasado 22 de enero ya apuntaba que España había pasado de 355 fallecidos por encima de lo esperable en la semana del 10 de enero a 1482 en la del 17. Es decir, en 7 días habían fallecido más de 1000 personas por encima de lo que se podía esperar como consecuencia del pico de gripe. Al final, la cifra se ha disparado hasta 3.856 personas más.